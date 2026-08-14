HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia): Đội tuyển Việt Nam mang đội hình rất mạnh đến ASEAN Cup 2026

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Việt Nam có lợi thế lớn khi mang đội hình mạnh nhất đến ASEAN Cup 2026, trong khi Malaysia đang chịu tổn thất lực lượng trước trận bán kết lượt đi giữa hai đội.

HLV Tan Cheng Hoe tự tin trước trận bán kết ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam. ẢNH: FAM

Malaysia sẽ tiếp Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur vào lúc 20 giờ tối 16-8. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình (Hà Nội), trong trận lượt về quyết định đội giành quyền vào chung kết.

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đang đứng trước bài toán khó khi Malaysia mất một loạt cầu thủ quan trọng, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn giữ sự bình tĩnh và tin tưởng vào những cầu thủ còn lại. Ông nói với truyền thông nước nhà: “Chúng tôi không thể đăng ký thêm cầu thủ cho trận đấu sắp tới cũng như phần còn lại của giải đấu. Chúng tôi phải tiếp tục với những gì mình đang có”.

Malaysia vào bán kết với vị trí nhì bảng B, giành 9 điểm sau ba trận thắng và một thất bại trước Thái Lan. Trong khi đó, Việt Nam bất bại tại bảng A, đứng đầu bảng với 10 điểm sau ba chiến thắng và một trận hòa.

Sự khác biệt về lực lượng đang là vấn đề được Malaysia đặc biệt quan tâm. Tiền vệ Endrick Dos Santos dính chấn thương đầu gối, còn Aliff Haiqal Lau gặp vấn đề ở gân kheo và đều không thể thi đấu. Hai cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh và Engku Nur Shakir Nur Yacob cũng được cho là đang gặp vấn đề về thể lực.

Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal phải rời đội tuyển để trở về Mỹ sau khi CLB Sporting JAX triệu tập anh phục vụ tại USL Championship.

Điều này khiến HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn bốn lựa chọn cho ba vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, gồm Ziad El-Basheer, Sergio Aguero, Ibrahim Manusi và Daryl Sham George. Ông tiếp lời: “Ngay từ đầu mọi thứ đã khó khăn và đầy thử thách, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên. Chúng tôi không bị những khó khăn này làm nao núng”.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, một số cầu thủ chưa được sử dụng tại giải đấu vẫn có thể được trao cơ hội. Ông đánh giá những gương mặt này đã chuẩn bị tốt về tinh thần lẫn thể chất trong các buổi tập để sẵn sàng thay thế đồng đội vắng mặt, Nhà cầm quân người Malaysia chia sẻ: “Với tư cách HLV, tôi đang xem xét những lựa chọn mình có ở hàng tiền vệ cho trận đấu với Việt Nam”.

Trung vệ Aysar Hadi Sapri và tiền đạo Paulo Josue đều có khả năng được kéo xuống chơi ở tuyến giữa. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe không muốn xáo trộn đội hình chỉ để giải quyết bài toán thiếu người. “Tôi biết chúng tôi có một số cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí, nhưng tôi sẽ không chọn một cầu thủ chỉ để đủ số lượng. Họ phải thực sự sẵn sàng chơi ở hàng tiền vệ”, ông nói.

HLV Tan Cheng Hoe đặc biệt yêu cầu các cầu thủ phải hiểu rõ chiến thuật, duy trì kỷ luật và khả năng phòng ngự trước một Việt Nam được đánh giá rất cao. “Việt Nam có lợi thế vì họ đã lựa chọn đội hình mạnh nhất cho giải đấu này. Nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và sẽ tận dụng điều đó”, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Việc ASEAN Cup không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA khiến các đội tuyển gặp khó trong việc triệu tập cầu thủ. Các CLB không bắt buộc phải nhả người và có quyền gọi cầu thủ trở lại bất cứ lúc nào. Với Malaysia, đây là bất lợi đáng kể trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu có thể giúp đội bóng của ông tạo khác biệt ở trận lượt đi.

HỮU THÀNH