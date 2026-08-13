Đội tuyển Việt Nam sang Malaysia với đội hình mạnh nhất

Trưa 13-8, đội tuyển Việt Nam đã rời sân bay Nội Bài để lên đường sang Kuala Lumpur (Malaysia) chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội chủ nhà.

Các cầu thủ làm thủ tục tại sân bay Nội Bài

Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 16-8 (20 giờ Việt Nam) trên Kuala Lumpur (Malaysia), sân có sức chứa 18.000 khán giả. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Tin vui đến với đội tuyển khi cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ bình phục chấn thương trước ngày cùng đồng đội sang Malaysia.

Theo truyền thông Malaysia thì vé của trận lượt đi đã được bán nhưng sức mua khá chậm. Nguyên nhân có thể do người hâm mộ bóng đá Malaysia vơi niềm tin vào đội nhà sau bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định và bị án phạt từ FIFA ở vòng loại Asian Cup 2027.

Với đội tuyển Việt Nam, hiện đang đạt phong độ tốt cùng quyết tâm cao trong việc giành kết quả thuận lợi tại Malaysia để hướng đến mục tiêu tiến vào trận chung kết. Thuận lợi cho đội là trận lượt về vào tối 19-8 thi đấu trên sân Mỹ Đình.

“Thầy và trò HLV Kim Sang-sik mang theo sự tập trung và quyết tâm cao nhất cho cuộc đối đầu với Malaysia trên sân đối phương. Chúc toàn đội lên đường thuận lợi, giữ vững tinh thần đoàn kết, thi đấu tự tin và hoàn thành tốt mục tiêu. Chúng ta cùng hướng tới một kết quả thuận lợi trước khi trở về sân nhà ở trận lượt về”, VFF viết thêm trên Fanpage chính thức của mình.

QUỐC CƯỜNG