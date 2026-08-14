Malaysia tự gây khó trước trận gặp Việt Nam

Chỉ còn hai ngày nữa, sân Kuala Lumpur Football Stadium ở Cheras sẽ đón trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam. Nhưng thay vì dồn toàn bộ sự chú ý vào chuyên môn, Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) lại đang phải xử lý hai vết thương tự tạo ra: một cuộc khủng hoảng niềm tin từ khán đài, và một cuộc khủng hoảng nhân sự ngay giữa tuyến giữa. Đối thủ khó nhất của Malaysia trước giờ bóng lăn, hóa ra, không phải là Việt Nam.

Vết rạn từ giá vé

Vé rẻ nhất cho trận gặp Việt Nam đã tăng từ 30 lên 50 ringgit, tương đương gần 67%. Vé khán đài lên 70 ringgit, vé VIP chạm mốc 100 ringgit, chỉ vé trẻ em giữ nguyên 5 ringgit. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giải thích mức tăng này đến từ chi phí tổ chức trận đấu, an ninh, vận hành sân bãi và các yêu cầu kỹ thuật của giải đấu tăng cao. Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman kêu gọi người hâm mộ tiếp tục lấp đầy khán đài để tiếp lửa cho đội tuyển trước khi bước vào lượt về tại Việt Nam ngày 19-8.

Nhưng lời kêu gọi ấy vấp phải một câu hỏi ngược: nếu đá ở sân quốc gia Bukit Jalil, mức giá 50 ringgit có thể chấp nhận được; còn tại Cheras, đó là một mức tăng khó nuốt. Đằng sau tranh cãi về con số, một vấn đề lớn hơn đã lộ ra.

Nhà phân tích thể thao kỳ cựu Sadek Mustaffa gọi đó là một khoảng trống trách nhiệm giải trình. Ông cho rằng FAM hiện không có một gương mặt lãnh đạo đủ rõ ràng để đứng ra chịu trách nhiệm trước người hâm mộ về quyết định tăng giá vé, trong khi những người tại vị dường như đứng ngoài mọi hệ quả. Sadek cũng đặt nghi vấn liệu đây có phải là cách FAM tìm nguồn thu để bù đắp cho án phạt tài chính của FIFA, sau bê bối làm giả hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch gốc — và nếu đúng vậy, ông cho rằng liên đoàn cần minh bạch với khán giả về việc số tiền chênh lệch ấy sẽ đi đâu.

Chuyên gia bóng đá Sadek còn đi xa hơn khi cho rằng đây là vấn đề của bóng đá Malaysia: người hâm mộ không có quyền gì với ban lãnh đạo FAM, thứ duy nhất họ nắm trong tay là quyết định mua hay không mua vé. Đó là một mối quan hệ bất cân xứng: liên đoàn nắm quyền quyết định, còn khán giả chỉ có thể phản ứng bằng đôi chân — đến sân hay quay lưng.

Đây cũng là lý do mà Hội CĐV số 1 Ultra Malay đã phải dùng đến biện pháp tiêu cực “tẩy chay các trận đấu” của đội tuyển nhằm phản đối ban lãnh đạo của FAM.

Vết rạn ở tuyến giữa

Trong lúc ban lãnh đạo đối diện sức ép từ khán đài, HLV Tan Cheng Hoe lại đối diện một bài toán khác: tuyến giữa Malaysia đang rệu rã đúng lúc cần vững vàng nhất. Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal, 28 tuổi, người vừa có bàn thắng đẹp mắt từ cú đá phạt trong trận thắng Lào 4-0 và góp công trong bàn thắng quyết định trước Philippines, đã phải rời đội để trở về Mỹ theo yêu cầu triệu hồi từ câu lạc bộ chủ quản Sporting JAX. Cùng lúc, tiền vệ nhập tịch Endrick Dos Santos vẫn chưa bình phục chấn thương từ trận gặp Lào, còn Aliff Haiqal Lokman Hakim Lau cũng dính chấn thương ở trận cuối vòng bảng gặp Philippines.

Ông Cheng Hoe thừa nhận đội đã yếu đi rõ rệt ở khu vực trung tuyến, nhưng khẳng định tinh thần toàn đội vẫn ở mức cao. Đó là một lời trấn an cần thiết, song không thể che giấu một thực tế: Malaysia bước vào trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải với một hàng tiền vệ chắp vá, thiếu cả chiều sâu lẫn sự ổn định.

Câu chuyện nhân sự của Malaysia lại là một thực tế khác cho thấy cuộc khủng khoảng ở thượng tầng đang tổn hại đến đội tuyển. CLB số 1 quốc gia là Johor Darul Ta'zim (JDT) không đóng góp nhân sự dù hiện tại họ không thi đấu. Trên thực tế, có đến 5 cầu thủ thuộc biên chế JDT tham gia đội tuyển nhưng họ thuộc đội hình B, đang đá ở giải cấp 2 của Malaysia (tương đương giải hạng Nhất Việt Nam). HLV Tan Cheng Hoe cũng làm việc bằng bản hợp đồng tạm quyền và hoàn toàn không có quyền điều động cầu thủ thay thế cho hoàn cảnh hiện tại.

HỒ VIỆT