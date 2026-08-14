Xác định sân tổ chức trận Siêu Cúp Quốc gia 2025-2026

Như thông lệ, trận tranh Siêu Cúp Quốc gia sẽ mở đầu cho mùa bóng mới. Năm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa hai CLB Công an Hà Nội và Công an TPHCM, thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

CLB Công an TPHCM đang là đương kim vô địch Cúp Quốc gia.. Ảnh: CAHCM FC

Trận tranh Siêu Cúp chỉ diễn ra 1 lượt, sân nhà của đội đương kim vô địch V-League thường được ưu tiên. Đây sẽ là màn khởi động của hai nhà vô địch trước mùa bóng mới. Phía CLB Công an Hà Nội vừa giành chiến thắng ấn tượng ở trận play-off AFC Champions League Elite, nhưng thực tế chưa nêu bật sức mạnh thực của họ trước mùa bóng chuyên nghiệp 2026-2027.

Ở trận đấu ấy, ngoài Đình Trọng cùng hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip và Quang Vinh, 8 cầu thủ còn lại đều là ngoại binh. Trong đó có một số được sử dụng cho đấu trường C1 Đông Nam Á và AFC Champions League. Về phía CLB Công an TPHCM, sau khi thay mới toàn bộ ngoại binh, đội cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiềm vệ Williams để định hình bộ khung khá chất lượng trước mùa bóng mới.

Hiện tại, CLB Công an TPHCM đang có chuyến tập huấn tại Thái Lan. HLV Diles Athanasios Arthur rà soát lần cuối thực lực của đội trước khi bước vào mùa bóng mới, khởi đầu bằng trận derby với đội bóng cùng ngành Công an.

Ngay sau trận tranh Siêu Cúp, mùa bóng 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh. Đầu tiên là V-League khai mạc vào ngày 4-9. Sau đó 1 tuần là giải hạng Nhất quốc gia nhập cuộc từ ngày 18-9.

QUỐC CƯỜNG