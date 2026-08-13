Bóng đá trong nước

Vé bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia tiếp tục “nóng”

SGGPO

Đợt 2 của việc phát hành vé cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia cũng nhanh chóng được bán hết, cho thấy sức hút của thầy trò HLV Kim Sang-sik là rất lớn.

Vé bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia tiếp tục “nóng”

Sau khi bán sạch vé có mệnh giá 1 triệu đồng chỉ sau hơn 1 giờ khi mở cổng phát hành trực tuyến hồi tuần qua. Ngày 13-8, đợt 2 của việc phát hành vé trực tuyến được VFF mở bán từ 14 giờ và đến hiện tại thì lượng vé phát hành cũng hết sạch.

Đợt này chỉ còn 3 hạng vé với các mệnh giá 300.000, 500.000 và 700.000 đồng/vé. Nhu cầu “săn” vé của người hâm mộ rất lớn và hứa hẹn sân Mỹ Đình vào tối 19-8 sẽ được phủ kín khán giả. Đó sẽ là trợ lực không nhỏ với đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã rời sân bay Nội Bài vào trưa 13-8 để sang Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận lượt đi gặp đội chủ nhà. Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam nên ít nhiều giúp đội lên tinh thần trước cuộc so tài tại “chảo lửa” trên sân khách.

Giờ thi đấu của trận lượt đi cũng khá “lạ” với các cầu thủ Việt Nam khi bóng lăn lúc 21 giờ (theo giờ địa phương), 20 giờ Việt Nam nên cũng là điều mà Đình Bắc và các đồng đội phải sớm thích nghi.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Sân Mỹ Đình Đội tuyển Malaysia Kim Sang-sik Đình Bắc Hết sạch Mệnh giá Trợ lực Phủ kín Chảo lửa Kuala Lumpur

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