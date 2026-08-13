Hãy tận hưởng trận đấu với đội tuyển Việt Nam!

Cựu HLV của đội tuyển Malaysia, ông Rajagobal khuyên đoàn quân của đồng nghiệp Tan Cheng Hoe gạt bỏ những lo lắng và áp lực về thành tích để hướng đến cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.

HLV Rajagobal cùng các cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng trên sân Mỹ Đình cách đây 16 năm.

Malaysia sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur vào 20 giờ ngày 16-8, trước khi hành quân đến sân Mỹ Đình (Hà Nội) để gặp đội đương kim vô địch ở trận lượt về sau đó ba ngày. Nhật báo New Straits Times dẫn lời HLV Rajagobal: “Chúng ta không có gì để mất. Vì thế, hãy ra sân và tận hưởng trận đấu”.

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia hiện tại không quá xa lạ với ông Rajagobal. Cách đây 16 năm, Tan Cheng Hoe từng làm trợ lý cho HLV Rajagobal trong hành trình đưa Malaysia lên ngôi vô địch AFF Cup 2010, danh hiệu Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất của “Mãnh hổ Mã Lai” cho đến nay. Ký ức về giải đấu năm 2010 càng khiến cuộc đối đầu hiện tại với Việt Nam trở nên đặc biệt. Bởi trên đường tới chức vô địch, chính thầy trò HLV Rajagobal đã vượt qua Việt Nam do HLV Henrique Calisto dẫn dắt ở bán kết.

Chính vì vậy, HLV Rajagobal hiểu rất rõ cảm giác bước vào một trận đấu lớn với Việt Nam. Ông cho rằng những dự đoán trước trận không quyết định kết quả trên sân. Nhà cầm quân 70 tuổi chia sẻ: “Bóng đá đôi khi rất khó đoán. Dù bạn là đội được đánh giá cao hay không, ngay cả đội cửa trên cũng có thể thua. Vòng bán kết chính là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ Malaysia chứng minh năng lực trước một đối thủ mạnh. Đây cũng là lúc họ có thể cho thấy bản lĩnh thực sự thay vì chỉ được đánh giá qua những trận đấu trước đó”.

Malaysia bước vào bán kết trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng đáng kể. Wan Kuzain Wan Kamal đã được CLB chủ quản Sporting JAX gọi trở lại Mỹ, trong khi Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman và Aliff Haiqal Lau được cho là cũng không thể tiếp tục giải đấu. Engku Shakir Engku Yacob chưa chắc ra sân, còn Mohamadou Sumareh đang gặp vấn đề về thể lực.

Tuy nhiên, Rajagobal không muốn những thiếu hụt ấy trở thành cái cớ. Ông nói: “Chúng ta biết tình hình hiện tại. Mỗi khi có chuyện xảy ra, chúng ta phải nghĩ đến bước tiếp theo, có thể làm gì và cải thiện điều gì. Các cầu thủ cần duy trì kỷ luật, làm việc chăm chỉ và thi đấu ổn định, đồng thời tận dụng tối đa những gì đang có”.

HLV Rajagobal cũng kêu gọi người hâm mộ nước nhà không nên tìm kiếm người để đổ lỗi nếu Malaysia thất bại. Theo ông, điều quan trọng hơn là nhìn vào những gì thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thể cải thiện và tiếp tục tiến về phía trước.

HỮU THÀNH