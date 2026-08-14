Tuyển thủ Malaysia: Đội Việt Nam rất mạnh, nếu xem nhẹ sẽ không có cơ hội tạo bất ngờ

Tài năng trẻ Pavithran của Malaysia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. ẢNH: FAM

Phát biểu với truyền thông trong buổi tập của Malaysia vào chiều 13-8, Pavithran thừa nhận đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn trước trận bán kết lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur lúc 20 giờ ngày 16-8. Anh nói: “Để đối đầu với Việt Nam, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và chơi hết sức. Nếu không chơi 100% hoặc xem nhẹ trận đấu này thì đơn giản là chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng. Họ là một đội rất mạnh. Nếu họ chơi 100%, chúng tôi phải chơi 200% để thắng trận”.

Pavithran hiểu rõ thử thách mà Malaysia phải đối mặt. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch và hướng đến lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi 13 bàn sau 4 trận, nhiều nhất giải, đồng thời giữ thành tích bất bại với 10 điểm. Lịch sử đối đầu tại sân chơi khu vực cũng nghiêng hẳn về đội tuyển Việt Nam. Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Malaysia chỉ hòa 1 và thua đến 5 trận. Việt Nam từng đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 trong hai lượt trận chung kết năm 2018.

Dù vậy, Pavithran khẳng định Malaysia không bước vào trận đấu với tâm thế e ngại. Cầu thủ chạy cánh chia sẻ: “Như HLV Tan Cheng Hoe từng chia sẻ, chúng tôi không có gì để mất khi thi đấu với Việt Nam và sẽ cần tận hưởng khoảnh khắc này. Hy vọng sẽ có một sân vận động kín chỗ để ủng hộ đội nhà”.

Tiền vệ cánh trái này đang là một trong những phát hiện đáng chú ý của Malaysia tại giải. Anh đã 2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ở trận cuối vòng bảng gặp Philippines, Pavithran ghi bàn duy nhất bằng cú đánh đầu, giúp Malaysia thắng 1-0 và giành quyền vào bán kết. Đây cũng là bàn thắng bằng đầu đầu tiên của Pavithran cho đội tuyển quốc gia. Anh tiếp lời: “Tôi chưa bao giờ ghi bàn bằng đầu. Tôi từng thử nhưng bóng không vào lưới. Tôi không phải mẫu cầu thủ thích đánh đầu, nhưng lần này tôi đã thành công”.

Phong độ hiện tại đánh dấu bước tiến đáng kể của Pavithran. Tại giải năm 2024, anh chỉ xuất hiện với vai trò dự bị, trong khi ở hành trình tại ASEAN Cup năm nay, anh đá chính cả 4 trận. Chuẩn bị gặp đội tuyển Việt Nam, Pavithran cho biết HLV Tan Cheng Hoe thường nhắc anh phải tự tin với trái bóng. Tài năng trẻ này tiết lộ: “Bất cứ khi nào cảm thấy tự tin, tôi có thể rê bóng và chơi đúng khả năng. Tôi chỉ tập trung vào điểm mạnh của mình, và điều đó giúp lối chơi trở nên trơn tru hơn”.

Sau trận bán kết lượt đi, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia sẽ tái đấu ở trận lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 19-8.

HỮU THÀNH