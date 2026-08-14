Đội tuyển Việt Nam đến Kuala Lumpur, sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi

Tối 13-8 thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Kuala Lumpur, ổn định nơi lưu trú để chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Hoàng Hên, Tài Lộc, Lê Giang háo hức trước cuộc so tài cùng đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam khởi hành từ Hà Nội trên chuyến bay lúc 14 giờ 45 và hạ cánh tại Kuala Lumpur lúc 19 giờ 10 cùng ngày theo giờ địa phương. Do thời điểm đội tuyển có mặt tại sân bay lượng khách khá vắng, các thủ tục nhập cảnh được hoàn tất nhanh chóng.

Trước đó, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang Malaysia trước một ngày để thực hiện công tác tiền trạm, rà soát các điều kiện hậu cần và chuẩn bị những nội dung cần thiết cho đội tuyển. Nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị, quá trình đón và đưa đội tuyển về nơi lưu trú được triển khai thuận lợi.

Tại sân bay, đội nhận được sự chào đón nhiệt tình của các cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Ban tổ chức nước chủ nhà cũng bố trí công tác đón tiếp chu đáo, đưa đội tuyển về khách sạn lưu trú, cách sân bay khoảng một giờ di chuyển. Khách sạn nằm gần sân tập và sân thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị.

Theo kế hoạch, chiều 14-8, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Kuala Lumpur, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 (giờ Việt Nam). Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết lượt về trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19-8.

Những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam khi đến sân bay:

Đây là lần thứ hai HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam sang Malaysia. Trước đó là chuyến làm khách ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu mà sau đó Malaysia bị kỷ luật nặng từ AFC và FIFA do sai phậm ở việc nhập tịch cầu thủ.

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