Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam làm quen với mặt sân cỏ lá gừng ở Malaysia

SGGPO

Để chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai buổi tập nhằm làm quen với điều kiện thi đấu tại nước bạn. Đáng chú ý, ngay trong buổi tập đầu tiên, HLV Kim Sang-sik đã ưu tiên chọn sân tập có mặt cỏ lá gừng nhằm giúp các học trò nhanh chóng thích nghi.

Đội tuyển Việt Nam có 2 buổi tập làm quen mặt sân tại Kuala Lumpur. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Đội tuyển Việt Nam có 2 buổi tập làm quen mặt sân tại Kuala Lumpur. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chiều ngày 14-8, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Kelab Aman, nằm cách khách sạn lưu trú của đội khoảng 6km. Trước đó, đoàn tiền trạm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do lãnh đội Đoàn Anh Tuấn phụ trách đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm này. Từ điều kiện sân bãi, chất lượng cơ sở vật chất cho đến cự ly di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ban huấn luyện đặc biệt lựa chọn sân Kelab Aman vì nơi đây sở hữu mặt cỏ lá gừng. Đây là loại mặt sân có đặc điểm cấu trúc rất khác biệt so với các sân cỏ tự nhiên mà các tuyển thủ thường xuyên tập luyện và thi đấu tại Việt Nam. Mặt cỏ lá gừng thường có xu hướng giữ bóng sâu hơn, khiến tốc độ luân chuyển của bóng chậm lại đáng kể.

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Việc sớm làm quen với loại hình mặt sân này là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu chính thức sắp tới với đội tuyển Malaysia sẽ được tổ chức trên sân vận động Kuala Lumpur – một địa điểm cũng sử dụng mặt cỏ lá gừng tương tự. Đáng chú ý, sân vận động Kuala Lumpur có sức chứa khá khiêm tốn, chỉ khoảng 20.000 chỗ ngồi, khác biệt hoàn toàn với "chảo lửa" Bukit Jalil vốn có sức chứa lên đến 80.000 khán giả.

Trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức diễn ra lúc 21 giờ (giờ địa phương), tương đương 20 giờ (giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ trực tiếp cho các chiến binh sao vàng trên hệ thống truyền hình FPT Play.

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Từ khóa

Cỏ lá gừng Sân vận động Kuala Lumpur Đoàn Anh Tuấn Đội tuyển Malaysia Tiền trạm Kim Sang-sik Mặt sân Sân bãi Bukit Jalil Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

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