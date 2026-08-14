Bích Thùy háo hức chờ những trận thử sức tại Trung Quốc sắp đến

Các cầu thủ nữ Việt Nam hiện đang vào cao điểm của đợt chuẩn bị cho ASIAD 20. Theo kế hoạch đội sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 trước khi di chuyển sang Nhật Bản tham dự Đại hội này.

Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Trong buổi tập sáng 14-8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ toàn đội đang nỗ lực tập luyện với tinh thần cao, hướng tới việc đạt phong độ tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Thời tiết tại Hà Nội những ngày này khá oi bức, tất cả cùng nỗ lực để vượt qua.

“Trong tuần tập luyện vừa qua thời tiết khá nắng nóng, nhưng mà mọi người luôn thúc đẩy tinh thần cũng như là động viên nhau hoàn thành giáo án. Ban huấn luyện cũng như bác sĩ đã bổ sung các vitamin cho vận động viên và mọi người cũng đang cố gắng thích ứng với thời tiết”, Bích Thùy nói.

Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần đoàn kết, động viên nhau trong tập luyện để thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng. Bích Thùy cũng chia sẻ, toàn đội đều đang tích cực chuẩn bị và chờ đợi những màn thử sức cần thiết trước khi bước vào giải đấu.

Với quỹ thời gian chuẩn bị còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể lực, chuyên môn và sự phối hợp giữa các vị trí, đồng thời tích lũy kinh nghiệm qua các trận đấu tập và giao hữu quốc tế sắp đến tại Trung Quốc.

QUỐC CƯỜNG