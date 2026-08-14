HLV Anthony Hudson cảnh báo Thái Lan không được “xem nhẹ” Singapore

HLV Anthony Hudson nhấn mạnh đội tuyển Thái Lan phải dành sự tôn trọng tối đa cho Singapore và tuyệt đối không được xem nhẹ đối thủ trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao đội tuyển Singapore. ẢNH: FAT

Thái Lan sẽ làm khách trên sân Jalan Besar của Singapore lúc 20 giờ ngày 15-8 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Rajamangala (Bangkok) trong trận lượt về.

“Điều quan trọng là chúng tôi không xem nhẹ Singapore. Đây là một đối thủ quan trọng mà chúng tôi phải cố gắng đối phó. Tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi chắc chắn không bao giờ xem nhẹ họ”, HLV Hudson chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu tổ chức tại Singapore vào chiều 14-8.

Sự thận trọng của chiến lược gia người Anh xuất phát từ những tiến bộ đáng kể của Singapore trong những năm gần đây. Theo ông Hudson, đội bóng đảo quốc có một HLV giỏi, tổ chức lối chơi tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự và sở hữu những cầu thủ có chất lượng.

Singapore cũng không phải đối thủ có thể bị đánh giá thấp chỉ vì đứng nhì bảng A với 8 điểm. Họ bất bại ở vòng bảng, thắng 2 và hòa 2 trận, trong đó có trận hòa đương kim vô địch Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Đáng chú ý, Singapore còn trực tiếp khiến ứng viên Indonesia bị loại, qua đó giành vé vào bán kết với màn trình diễn đầy thuyết phục.

Toàn cảnh buổi họp báo của Thái Lan. ẢNH: FAT

Trong khi đó, Thái Lan tiến vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng B và thành tích toàn thắng, giành trọn 12 điểm. “Voi chiến” cũng đang sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất giải đấu, với 10 bàn từ 23 cú sút trúng đích, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 43,5%, cao nhất trong 4 đội góp mặt ở vòng bán kết.

Sức mạnh tấn công của Thái Lan còn được tăng cường đáng kể khi Patrik Gustavsson được CLB chủ quản BG Pathum cho phép hội quân cùng đội tuyển từ vòng bán kết. Tiền đạo 25 tuổi sinh ra tại Thụy Điển đã ghi 8 bàn sau 11 trận cho “Voi chiến” trên mọi đấu trường.

Dù có nhiều lợi thế, HLV Hudson vẫn cho rằng Thái Lan cần giữ sự tập trung cao nhất. Ông không muốn các học trò nghĩ đến trận lượt về trên sân nhà trước khi hoàn thành nhiệm vụ tại Singapore. Nhà cầm quân nhấn mạnh: “Tôi sẽ nghĩ đây là trận đấu cuối cùng và là trận đấu duy nhất của chúng tôi”.

Không chỉ HLV trưởng, hậu vệ Waris Choolthong cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ. Anh đặc biệt cảnh báo về Ilhan Fandi, cầu thủ được đánh giá là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Singapore. Nam cầu thủ chia sẻ: “Tôi và Ilhan là bạn bè ngoài sân, thường xuyên trò chuyện trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, mối quan hệ ấy tạm gác lại. Trong 90 phút ngày mai, chúng tôi không phải bạn bè. Chúng tôi sẽ trở lại làm bạn khi tiếng còi cuối cùng vang lên”.

HỮU THÀNH