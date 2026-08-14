Đội tuyển nữ Việt Nam tham gia tập huấn phòng, chống Doping trước thềm ASIAD 20

Chiều 14-8, đội tuyển nữ Việt Nam đã tham gia buổi tập huấn, giáo dục truyền thông về phòng, chống Doping trong quá trình chuẩn bị tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Buổi tập huấn diễn ta tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Buổi tập huấn nhằm trang bị cho các thành viên đội tuyển những kiến thức cần thiết về phòng, chống Doping, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của vận động viên trong việc tuân thủ các quy định liên quan. Theo nội dung chương trình, các cầu thủ được hướng dẫn thực hiện những yêu cầu về giáo dục phòng, chống Doping và hoàn tất giấy chứng nhận trên hệ thống ADLE.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, góp phần giúp các cầu thủ chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các quy định quốc tế và duy trì hình ảnh thể thao trong sạch, chuyên nghiệp.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang đóng quân và tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 7-8 đến 30-8. Trong giai đoạn này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến có 3 trận đấu tập trong nước nhằm kiểm tra, đánh giá lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Đầu tháng 9, đội tuyển sẽ sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu, tiếp tục hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20.

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