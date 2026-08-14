Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú: Đoàn kết và tinh thần quyết tâm là sức mạnh của đội tuyển quốc gia

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, nhấn mạnh sự đoàn kết và tinh thần quyết tâm là những điểm mạnh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải đấu năm nay.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú đặt trọn niềm tin vào đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH KHOA

Phóng viên: Công tác chuẩn bị cho vòng bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đến hiện tại thế nào, thưa ông?

Trưởng đoàn Trần Anh Tú: Tính đến hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã tập trung gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 12-6. Chuẩn bị cho một hành trình dài như vậy thực sự không dễ dàng. Từ việc tập huấn, di chuyển, thi đấu tại các nước cho đến việc ăn ở của đội đều là khối lượng công việc rất lớn.

Tuy nhiên, VFF có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Ngay từ khâu hậu cần, chúng tôi đã đảm bảo các điều kiện cho đội từ ngày tập trung đến nay. Việc ăn ở, di chuyển đều được thực hiện rất tốt.

Phóng viên: Việc phải liên tục di chuyển, đặc biệt những chặng đường dài như sang Indonesia hay Malaysia hiện tại, ảnh hưởng ra sao đến thể lực cầu thủ?

Những chặng đường như hôm qua hoặc chuyến sang Indonesia khiến các cầu thủ khá mệt mỏi. Dù vậy, đội đã có sự chuẩn bị tốt để cầu thủ phục hồi nhanh.

Hôm nay, đội tập luyện trong điều kiện thể lực và tinh thần rất tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động tìm các sân tập gần, đảm bảo chất lượng để cầu thủ không phải di chuyển quá xa. Đến thời điểm này, đội chưa gặp bất kỳ trục trặc nào đáng kể.

Phóng viên: Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ lá gừng tại Malaysia. Đây có phải vấn đề đáng lo ngại?

Mặt sân sắp thi đấu khá giống với sân Bình Dương (TPHCM). Hầu hết cầu thủ đang chơi ở V-League đều từng thi đấu tại sân Bình Dương nên không quá xa lạ. Khi tham dự một giải đấu như thế này, cầu thủ phải có tính chuyên nghiệp và khả năng thích nghi với nhiều mặt sân khác nhau. Trước đây, chúng ta cũng từng thi đấu tại Singapore hay Philippines trên sân cỏ nhân tạo. Nếu không có sự chuyên nghiệp thì rất khó thi đấu tốt.

VFF đã xác định trước vấn đề này với các cầu thủ để có sự chuẩn bị phù hợp, kể cả những chi tiết nhỏ như giày thi đấu và các vấn đề chuyên môn. Ban huấn luyện cùng các trợ lý cũng đã hướng dẫn cầu thủ, giúp họ không bị quá lạ lẫm khi chuyển sang thi đấu trên mặt cỏ mới.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng. ẢNH: ANH KHOA

Phóng viên: Quãng nghỉ 9 ngày giữa vòng bảng và bán kết mang đến thuận lợi hay khó khăn nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam?

Việc sắp xếp lịch thi đấu phụ thuộc vào lịch của FIFA và AFC nên các giải đấu phải được bố trí phù hợp. Quãng nghỉ 9 ngày có thuận lợi rất lớn là giúp cầu thủ hồi phục chấn thương.

Sau trận gặp Indonesia, một loạt cầu thủ có thể trạng không tốt, thể lực không đảm bảo để thi đấu trận gặp Campuchia. Vì vậy, quãng nghỉ dài như vậy thực sự có ích để các đội hồi phục lực lượng.

Tuy nhiên, nhịp độ thi đấu chắc chắn bị ảnh hưởng. Khi đội đang có nhịp độ tốt mà phải nghỉ một khoảng thời gian dài, ban huấn luyện và các trợ lý phải có sự chuẩn bị để khắc phục. Tôi nghĩ thuận lợi hay khó khăn thì cũng được chia đều cho cả 4 đội vào bán kết.

Phóng viên: Theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua những khó khăn trong hành trình này?

Về lực lượng, năm nay chúng ta có đội hình tốt hơn so với những giải đấu trước. Các cầu thủ nhập tịch cũng giúp chuyên môn và sức mạnh của đội tăng lên rất nhiều.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Tinh thần của đội hiện rất tốt. Tôi may mắn được đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam từ năm 2022 đến nay và nhận thấy tinh thần của các cầu thủ luôn là quyết chiến, quyết thắng vì màu cờ sắc áo.

Sự đoàn kết là một yếu tố rất mạnh, giúp đội tuyển có được những kết quả tốt cho đến hôm nay.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HỮU THÀNH