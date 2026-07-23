Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Timor Leste

Không chỉ phải giành 3 điểm, đội tuyển Việt Nam còn hướng mục tiêu giành trận thắng cách biệt trước Timor Leste để chạy đà cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận mở màn…

Hoàng Đức quyết tâm cùng toàn đội hướng đến mục tiêu ghi nhiều bàn thắng vào lưới Timor Leste. Ảnh: ANH KHOA

"Trận đấu ngày mai là trận đấu đầu tiên của giải đấu, cá nhân tôi cũng như toàn đội đang rất mong chờ. Trận đấu mở màn của bất kỳ giải đấu nào cũng luôn tiềm ẩn những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu năm nay. Chúng tôi rất hào hứng và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai với Timor Leste. Đội sẽ cống hiến một trận đấu thật tốt và quyết tâm giành chiến thắng", Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 nói.

Không chỉ thắng, Hoàng Đức còn quyết tâm cùng các đồng đội ghi nhiều bàn thắng ở trận ra quân, anh chia sẻ: “Trong trận đấu mở màn ngày mai, cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi hướng tới việc tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và ghi nhiều bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, đồng thời tạo ra một trận đấu hay".

Trả lời về quá trình chuẩn bị cũng như áp lực từ các bài tập khắt khe của HLV Kim Sang-sik, Hoàng Đức cho biết: "Trong tháng vừa qua, trước khi giải đấu diễn ra, toàn đội đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất bổ ích với cường độ cao. HLV Kim Sang-sik đã áp dụng nhiều bài tập khác nhau. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, đội tuyển có nhiều gương mặt mới lần đầu tham dự, cùng với các cầu thủ nhập tịch khiến tính cạnh tranh trở nên rất cao”.

Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam diễn ra vào lúc 20g30 ngày 24-7 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).

LÊ ANH