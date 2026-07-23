Thể Công Viettel tranh chức vô địch U21 quốc gia

Tiền vệ Nguyễn Công Phương, thành viên U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á đầu năm 2026, góp công lớn giúp U21 Thể Công Viettel thắng HAGL tỷ số thuyết phục 2-0 để vào chung kết U21 Quốc gia 2026 - Cúp FPT Play.

U21 Thể Công Viettel đoạt vé thi đấu trận chung kết U21 quốc gia 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) vào tối 23-7, U21 Thể Công Viettel thể hiện sự hiệu quả ở trận bán kết thứ 2. Sau thế trận giằng co với U21 HAGL, bước ngoặt đến ở phút 80 khi Công Phương dứt điểm thành công khai thông bế tắc.

Bàn thua vào thời điểm cuối trận buộc đại diện đến từ phố Núi phải đẩy cao đội hình. Từ đó, để lộ quá nhiều khoảng trống cho U21 Thể Công Viettel khai thác. Phút 86, Nguyễn Hữu Tuấn ấn định chiến thắng 2-0, đưa đội bóng áo lính giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại diễn ra vào buổi chiều, U21 SLNA vượt qua U21 Hà Nội sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Đội bóng xứ Nghệ mở tỷ số ở phút 28 nhờ pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán của Trần Quốc Hòa. Ít phút sau, U21 SLNA có cơ hội nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền nhưng Phùng Văn Nam không thắng được thủ môn Phạm Đình Hải, trước khi tiếp tục đưa bóng dội xà ngang ở pha đá bồi. Cuối hiệp 1, U21 Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm. Nguyễn Anh Tiệp thực hiện thành công quả 11 m, cân bằng tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ.

U21 SLNA vượt qua U21 Hà Nội trên chấm luân lưu. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp 2, U21 Hà Nội tạo thêm nhiều sức ép và từng một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, SLNA vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công và giữ vững tỷ số đến hết thời gian thi đấu chính thức.

Trên chấm luân lưu, U21 SLNA thực hiện thành công 4 lượt sút, còn U21 Hà Nội chỉ ghi được 2 bàn. Đại diện xứ Nghệ thắng 5-3 chung cuộc để trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.

Trận chung kết U21 Quốc gia 2026 - Cúp FPT Play giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 25-7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Hai đội dừng bước ở bán kết là U21 Hà Nội và U21 HAGL nhận huy chương đồng của giải.

HỮU THÀNH