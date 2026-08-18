Thể Công Viettel xác định được đối thủ ở AFC Champions League Two 2026-2027

Chiều 18-8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bốc thăm chia bảng cho hai giải AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two 2026-2027. Thể Công Viettel - đương kim á quân V-League - góp mặt ở đấu trường AFC Champions League Two.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng đại diện CLB Thể Công Viettel tham dự lễ bốc thăm (Ảnh: VFF)

Theo kết quả bốc thăm tại AFC Champions League Two 2026-2027, CLB Thể Công Viettel được xếp vào bảng E cùng với FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Persib Bandung (Indonesia) và Manila Digger (Philippines).

Lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á, đội bóng quân đội sẽ gặp nhiều thử thách khi so tài với những CLB giàu kinh nghiệm tại đấu trường của châu lục. FC Seoul là đại diện của bóng đá Hàn Quốc, trong khi Melbourne Victory từng nhiều lần góp mặt tại các giải đấu cấp CLB của AFC.

Đội bóng còn lại trong bảng sẽ được xác định sau trận đấu vòng sơ loại giữa Persib Bandung và Manila Digger vào ngày 31-8.

Kết quả bốc thăm chia bảng khu vực Đông Á, Thể Công Viettel vào bảng E

AFC Champions League Two 2026-2027 quy tụ 32 đội bóng, chia đều cho hai khu vực Đông Á và Tây Á. Các đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà – sân khách.

Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 15-9-2026 và kết thúc vào ngày 9-12-2026. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

KHÁNH VÂN