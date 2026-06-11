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Ninh Bình - Thể Công Viettel: Đi tìm danh hiệu đầu tiên (18 giờ, ngày 11-6)

SGGPO

Để vuột danh hiệu vô địch V-League trong mùa đầu thăng hạng, các cầu thủ Ninh Bình hướng đến mục tiêu tiến xa hơn đấu trường Cúp Quốc gia để tranh suất tham dự đấu trường Đông Nam Á mùa bóng tới.

Geovane giữa vòng vây của các hậu vệ TC Viettel trong lần đối đầu tại V-League 2025-2026. Ảnh: VPF
Geovane giữa vòng vây của các hậu vệ TC Viettel trong lần đối đầu tại V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Không chỉ riêng Ninh Bình mà cả đội khách Thể Công Viettel cũng tiếc hùi hụi khi không đuổi bắt kịp CAHN ở cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. Dù vậy, ngôi Á quân ở mùa bóng vừa qua cũng là thứ hạng vượt chỉ tiêu của đội bóng áo lính khi xếp trên nhiều đối thủ thuộc dạng… rắn mặt, trong đó có Ninh Bình.

Đến với trận đấu này, đội khách bảo toàn được lực lượng mạnh nhất. Điều quan trọng là lối chơi ngày càng được vận hành chắc chắn và khó bị đánh bại cho dù gặp những đối thủ mạnh trên sân khách. Mùa bóng này, Thể Công Viettel không còn những “linh hồn” ở khu trung tuyến như Hoàng Đức, Đức Chiến (cùng sang Ninh Bình), dựa nhiều vào lối đá tập thể và sự tỏa sáng của các ngoại binh.

Sức trẻ, sự đồng đều ấy đã luôn giúp Thể Công Viettel thi đấu sung mãn, lao lên phía trước để tìm bàn thắng. Ngược lại, họ thiếu hẳn một thủ lĩnh ở giữa sân đủ mạnh để giúp đội vượt qua những giai đoạn khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân mà đội bóng này có những trận đấu đầy gian nan trước các đối thủ vốn được đánh giá dưới cơ, góp phần giúp CAHN bứt xa ở ngôi đầu bảng.

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Với lợi thế đá sân nhà ở trận bán kết Cúp Quốc gia, liệu Ninh Bình có vượt qua được TC Viettel?

Ở bên kia sân, Ninh Bình có dàn cầu thủ hùng hậu, nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng cứ như bị… hớp hồn khi so tài cùng TC Viettel. Trạng thái tâm lý không tốt của các cựu cầu thủ TC Viettel trong đội hình Ninh Bình cũng là một phần làm cho họ lỡ cơ hội giành 3 điểm trước đối thủ này ở hai lần gặp gỡ khi toàn hòa dù có thế trận nhỉnh hơn.

Đó là câu chuyện của V-League, cuộc đối đầu vào tối 11-6 sẽ có nhiều khác biệt. Lần này là cuộc so tài mang tính knock-out mà không có chỗ cho những sai lầm; đội hình Ninh Bình vừa có “tướng” mới là HLV Chu Đình Nghiêm, người được xem là “chuyên trị” những đối thủ mạnh hơn khi còn dẫn dắt Hải Phòng. Liệu lần gặp thứ 3 trong mùa bóng 2025-2026 mọi chuyện sẽ khác với đội Cố đô Hoa Lư?

Dự đoán: 2-1

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Từ khóa

V-League 2025-2026 CAHN Thể Công Tiếc hùi hụi Rắn mặt Đức Chiến Đuổi bắt Ninh Bình Mùa bóng Hoàng Đức

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