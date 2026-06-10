Nhiều cựu tuyển thủ hiến kế phát triển bóng đá trẻ TPHCM

Nhằm mục đích tìm kiếm những phương án góp phần phát triển bóng đá trẻ TPHCM, từ sân chơi cộng đồng cho đến những “lò” đào tạo trong việc ươm mầm những tài năng trẻ để hướng vào tương lai, ngày 10-6 nhiều cựu cầu thủ, chuyên gia bóng đá đã hội tụ tham dự cuộc Hội thảo Bóng đá trẻ TPHCM.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Đến tham dự có Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ; cùng các cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến, Nguyễn Công Long, Lê Công Vinh, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Thế Anh… bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ cùng đại diện các trung tâm đào tạo bóng đá tư nhân trên địa bàn TPHCM. Buổi Hội thảo do công ty thể thao Thiên Long tổ chức.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã có những đóng góp bổ ích, hiến kế trong việc phát triển bóng đá trẻ TPHCM. Bài toán khó của bóng đá trẻ TPHCM trong thời gian qua là việc thiếu sân chơi, thiếu nguồn lực và thiếu một lộ trình phát triển đồng bộ. Cùng với đó là việc thiếu cơ hội cọ sát thường xuyên để nâng cao trình độ cũng là điều không ít khó khăn với các trung tâm đào tạo.

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đến tham dự và chia sẻ tại Hội thảo.

Chính việc thiếu kinh nghiệm thực chiến trong quá trình đào tạo mà chất lượng ở đầu ra chưa được như mong đợi. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ đánh giá cao những nền tảng đầu tiên mà các cầu thủ trẻ cần được trang bị. Ông cho rằng, việc xây dựng hệ thống đào tạo bền vững cần đi cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhà tài trợ nhằm tạo thêm nguồn lực cho các trung tâm đào tạo.

Cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh, đào tạo trẻ ở TPHCM hiện còn nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất, tài chính đến đồng bộ chiến thuật. Ông đề xuất xây dựng hệ thống đào tạo đồng bộ, từ cấp độ trẻ đến chuyên nghiệp, đồng thời phối hợp các trung tâm để tạo cơ hội thi đấu và học hỏi cho cầu thủ.

Ông Hoài Nam - Giám đốc Trung tâm Vietgoal tại hội thảo

Cựu trung vệ Lương Trung Tuấn cho biết, dù có nhiều trung tâm, nhưng TPHCM vẫn thiếu những trung tâm đủ mạnh để giữ chân các cầu thủ sau khi đào tạo. Hiện nhiều tài năng trẻ phải gia nhập các lò đào tạo lớn và chuyên nghiệp hơn, khiến thành phố khó giữ lực lượng kế thừa.

Nhân dịp này, Thiên Long Sport công bố Festival bóng đá trẻ lứa tuổi U15, dự kiến diễn ra từ 16 đến 22-6 tại sân bóng đá Thăng Long. Giải đấu quy tụ ít nhất 12 đội từ các trung tâm bóng đá cộng đồng và đào tạo năng khiếu.

QUỐC CƯỜNG