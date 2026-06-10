Bóng đá trong nước

Các trọng tài chính trong nước sớm kết thúc nhiệm vụ ở mùa bóng 2025-2026

SGGPO

Sau khi công bố trọng tài chính và trọng tài VAR người Singapore điều hành ở trận tranh play-off mùa bóng năm nay, ngày 10-6, công ty VPF tiếp tục công bố danh tánh trọng tài chính cho hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Đó là những trọng tài FIFA đến từ Thái Lan và Malaysia.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin điều hành trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM tại V-League 2025-2026. Ảnh: HOÀNG LINH
Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin điều hành trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM tại V-League 2025-2026. Ảnh: HOÀNG LINH

Cụ thể trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) sẽ bắt chính trận Nam Định với Công an TPHCM, trong khi trọng tài Wiwat Jumpaoon (Thái Lan) được phân công điều hành trận bán kết giữa CLB Ninh Bình và CLB Thể Công Viettel.

Wiwat Jumpaoon là trọng tài FIFA của Thái Lan từ năm 2018 và hiện nằm trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA cũng như AFC. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ tại các giải đấu cấp châu lục như AFC Champions League Two, vòng loại AFC U23 Asian Cup, vòng loại Asian Cup và nhiều trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm điều hành ở các giải đấu hàng đầu khu vực, Wiwat Jumpaoon được đánh giá là một trong những trọng tài tiêu biểu của bóng đá Thái Lan hiện nay.

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Nam Định sẽ có lần thứ 3 ở mùa bóng 2025-2026 gặp Công an TPHCM. Lần này đội bóng thành Nam có thuận lợi đá trên sân nhà.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin - một trong những trọng tài hàng đầu của Malaysia sẽ điều hành chính trận đấu này. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016, ông đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup và các giải đấu lớn của AFC. Năm 2023, Nazmi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao bắt chính trận chung kết AFC U20 Asian Cup giữa U20 Uzbekistan và U20 Iraq.

Cũng trong năm này, ông cùng các trợ lý trở thành những trọng tài Malaysia đầu tiên điều hành một trận đấu AFC Champions League có áp dụng công nghệ VAR và sau đó tiếp tục được AFC lựa chọn làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup 2023 tại Qatar.

Với việc mời các trọng tài nước ngoài sang điều hành những trận "đinh" cuối mùa là play-off và Cúp Quốc gia, những trọng tài chính trong nước xem như kết thúc nhiệm vụ ở mùa giải 2025-2026.

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