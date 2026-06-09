CLB Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tối 8-6, đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá thủ đô là CLB Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của đội trong 20 năm qua trên nhiều phương diện đối với bóng đá thủ đô và bóng đá Việt Nam nói chung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Đạo Cương- Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho CLB bóng đá Hà Nội.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ một đội bóng khởi đầu ở giải hạng Ba, CLB Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch quốc gia, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia cùng nhiều thành tích nổi bật khác. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương- Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đánh giá cao hành trình 20 năm của tập thể CLB.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, CLB bóng đá Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa cho các đội tuyển quốc gia và sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Bà Vũ Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF trao Bằng khen của UBND TP. Hà Nội và tặng hoa cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong màu áo ĐT U17 quốc gia

Gần đây nhất, với sự đóng góp của HLV trưởng Cristiano Roland cùng 6 cầu thủ đến từ CLB bóng đá Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết, những thành công hôm nay được xây dựng từ định hướng phát triển kiên trì theo đuổi nhiều năm, lấy đào tạo trẻ làm gốc, lấy bản sắc làm sức mạnh và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch sáng lập Đỗ Quang Hiển.

Ở V-League 2025-2026 vừa kết thúc vào cuối tuần qua, CLB Hà Nội đã đứng thứ tư chung cuộc.

LÊ ANH