CLB Công an Hà Nội đá trận play-off AFC Champions League Elite trên sân của CLB Adelaide

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có thông báo chính thức về các CLB tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite 2026-2027. Tại vòng này chỉ thi đấu 1 trận, đội thắng sẽ vào vòng đấu bảng còn đội thua chuyển xuống thi đấu AFC Champions League Two.

CLB CAHN tại AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: NHƯ ĐẠT

Đối thủ của thầy trò HLV Mano Polking là Adelaide United, đại diện đến từ Australia. Trận này sẽ diễn ra trên sân nhà của Adelaide United bởi theo quy định của AFC, câu lạc bộ có thứ hạng hạt giống cao hơn được quyền đăng cai thi đấu ở vòng sơ loại. Cụ thể, tại khu vực phía Đông, Australia hiện đứng thứ 5, trong khi Việt Nam xếp thứ 7. Với thứ hạng cao hơn, Adelaide United được xếp là đội hạt giống của cặp đấu và giành quyền đăng cai trận play-off.

AFC Champions Elite bấy lâu vốn được xem là ải rất khó cho các CLB Việt Nam bởi đụng những đối thủ rất mạnh. AFC Champions League Two có phần vừa sức hơn, nhưng ở đấu trường châu Á cũng cần phải có nguồn tài chính mạnh để trang bị ngoại binh hùng hậu.

Như đã đề cập trước đó, thời điểm diễn ra trận play-off AFC Champions League Elite 2026-2027 trùng với giai đoạn Đội tuyển Việt Nam tập trung và thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh Công An Hà Nội khả năng sẽ có nhiều cầu thủ được triệu tập, VFF đã chủ động tăng cường phối hợp với câu lạc bộ, nhằm bảo đảm Đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới.

Đương kim Á quân V-League 2025-2026, Thể Công Viettel sẽ tham dự AFC Champions League Two 2026-2027.

Mùa giải 2026-2027, bóng đá Việt Nam được AFC phân bổ 2 suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á. Trong đó, Công An Hà Nội tham dự vòng play-off AFC Champions League Elite, còn Thể Công Viettel giành quyền vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Two.

Ngoài ra tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027, Việt Nam cũng có 2 đại diện góp mặt là Công an Hà Nội và đội vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026.

LÊ ANH