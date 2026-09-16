Bóng đá trong nước

Chốt thời điểm công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup

SGGPO

Sau 1 tuần về nước lo công việc gia đình, ngày 17-9, HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại Hà Nội để nhanh chóng cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. 

HLV Kim Sang-sik sẽ trở sang Việt Nam vào ngày 17-9. Ảnh: ANH KHOA
HLV Kim Sang-sik sẽ trở sang Việt Nam vào ngày 17-9. Ảnh: ANH KHOA

Loạt trận của vòng 2 V-League 2026-2027 đã kết thúc vào cuối tuần qua và tạm ngưng để tập trung đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là thời điểm quý giá cho những cầu thủ bị chấn thương nhẹ như Xuân Son, Hoàng Đức, Tài Lộc phục hồi, lấy lại thể trạng tốt nhất khi quá tải do thi đấu với mật độ khá dày trước đó.

Trở lại Hà Nội, HLV Kim Sang-sik sẽ nhanh chóng cùng các trợ lý lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để sớm gởi lên LĐBĐ Việt Nam ngay trong tuần này. Nhiều gương mặt mới được kỳ vọng sẽ có tên ở đợt tập trung đội tuyển như Adou Minh, Lương Chí Khải (Kyle Colonna), Khoa Ngô, Williams… hay sự trở lại của Quang Vinh, Nguyễn Filip trong bối cảnh đội tuyển sẽ vắng Văn Vĩ và Duy Mạnh.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-9. Ảnh: ANH KHOA

HLV Kim Sang-sik có thể sẽ không điều chỉnh nhiều, sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị khi đội tuyển chỉ tập trung ngắn ngày. Hai khu vực mà nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng đến là hậu vệ và tiền vệ trung tâm. Đáng tiếc nhất là chấn thương của cựu binh Doãn Ngọc Tân sau pha phạm lỗi của Văn Hậu phải nghỉ dài.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt nam sẽ hội quân vào ngày 21-9 (chỉ 1 ngày sau khi kết thúc vòng loại Cúp Quốc gia) và lên đường sang Indonesia vào ngày 22-9. Đội chỉ có 3 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9

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Từ khóa

Đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup HLV Kim Sang-sik Doãn Ngọc Tân Nguyễn Filip Duy Mạnh

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