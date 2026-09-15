Đoàn Văn Hậu bị cấm thi đấu 4 trận

Với hành vi vào bóng nguy hiểm khiến Doãn Ngọc Tân bị chấn thương trong trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội ở vòng 2 V-League 2026-2027, Đoàn Văn Hậu vừa bị phạt nặng từ VFF.

Văn Hậu nhận thẻ đỏ từ trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Vào phút 68 trong trận đấu này, trong một tình huống tranh bóng, hậu vệ Đoàn Văn Văn Hậu đã đạp vào cổ chân Doãn Ngọc Tân khá lộ liễu. Ban đầu, trọng tài Duy Lân đã rút thẻ vàng cho Văn Hậu, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã quyết định hủy thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với hậu vệ của CAHN.

Doãn Ngọc Tân được đưa đi bệnh viện kiểm tra chấn thương sau trận đấu với kết quả bị đụng dập phù nề tủy đầu dưới xương mác, đứt dây chằng mác sên. Với chấn thương này, anh dự kiến nghỉ thi đấu 3-4 tuần.

Đáng chú ý tiền vệ của Thể Công Viettel vốn nằm trong tính toán của HLV Kim Sang-sik bổ sung cho FIFA ASEAN Cup khi đội tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ khuyết vị trí tổ chức ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, chấn thương đã làm Ngọc Tân lỡ hẹn cùng đội tuyển Việt Nam.

Pha bóng Văn Hậu phạm lỗi cùng Ngọc Tân. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Dù có thiện chí đến xin lỗi đàn anh Ngọc Tân sau đó, nhưng Đoàn Văn Hậu không thoát án phạt “nguội” từ Ban kỷ luật VFF.

Chiều 15-9, VFF đã có thông báo phạt hậu vệ này 20 triệu đồng và treo giò 4 trận sắp tới.

Ngoài ra, một cầu thủ khác cũng có tên ở danh sách bị phạt “nguội” là Santos Silva của Nam Định. Cầu thủ này bị phạt 15 triệu đồng và treo giò 3 trận do hành vi đạp chân lên bụng cầu thủ SHB Đà Nẵng cũng trong trận đấu tại vòng 2 V-League 2026-2027.

QUỐC CƯỜNG