Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng vòng 2 V-League 2026-2027

SGGPO

Hai chiến thắng liên tiếp giúp CLB Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An và CLB Công An Hà Nội (CAHN) cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 6 điểm. 

Bảng xếp hạng vòng 2 V-League 2026-2027

Có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, CLB Ninh Bình tạm dẫn đầu bảng xếp hạng và khá bất ngờ khi đang xếp theo sau là Sông Lam Nghệ An.

Ở khu vực cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC và Đồng Nai chưa có điểm nào. Đáng chú ý là Hà Nội FC có khởi đầu mùa khá thất vọng nhất trong 10 năm qua, nhất là trận thua 1-4 trên sân nhà trước SLNA ở vòng 2.

Trận đấu sớm vòng 3 sẽ diễn ra ngày 22-9 giữa Đồng Nai và CAHN nhằm giúp đội khách có thời gian tốt nhất để tham dự đấu trường châu Á. Các trận còn lại của vòng 3 diễn ra từ ngày 9-10.

LÊ ANH

Từ khóa

Bảng xếp hạng Hoàng Anh Gia Lai Ninh Bình V-League CAHN

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