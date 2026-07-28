Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 (bảng A)

Đội tuyển Singapore tạm vượt qua hai đối thủ mạnh là Việt Nam và Indonesia để vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau khi giành trận thắng thứ hai trước Timor Leste với tỷ số 2-0.

Ảnh: ASEANFOOTBALL

Hai đội Việt Nam và Indonesia xếp theo sau với cùng 3 điểm nhưng mới thi đấu 1 trận.

Trong khi đó Campuchia và Timor Leste chưa có điểm nào. Riêng Timor Leste thì cũng chưa ghi được bàn thắng nào với hiệu số 0/9.

LÊ ANH