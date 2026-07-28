Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 (bảng A)

SGGPO

Đội tuyển Singapore tạm vượt qua hai đối thủ mạnh là Việt Nam và Indonesia để vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau khi giành trận thắng thứ hai trước Timor Leste với tỷ số 2-0.

Ảnh: ASEANFOOTBALL
Ảnh: ASEANFOOTBALL

Hai đội Việt Nam và Indonesia xếp theo sau với cùng 3 điểm nhưng mới thi đấu 1 trận.

Trong khi đó Campuchia và Timor Leste chưa có điểm nào. Riêng Timor Leste thì cũng chưa ghi được bàn thắng nào với hiệu số 0/9.

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LÊ ANH

Từ khóa

Đông Timor Hiệu số Campuchia Indonesia Bàn thắng Thi đấu Việt Nam

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