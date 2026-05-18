Bảng xếp hạng vòng 19 giải hạng Nhất 2025-2026

Các cầu thủ Đồng Nai tiến một bước dài đến V-League mùa tới sau khi giành chiến thắng 3-0 trước Đại học Văn Hiến. Trận thắng giúp Đồng Nai tạo cách 5 điểm với đội theo sau.

Khá đáng tiếc cho Bắc Ninh ở vòng này khi chỉ giành 1 điểm trên sân Nha Trang qua trận hòa 2-2 trước Khánh Hòa. Dù vậy, phong độ thất thường của các đội theo sau vẫn chưa đáng ngại cho Bắc Ninh ở mục tiêu tranh suất dự play-off.

Ở khu vực cuối bảng, Thanh Niên TPHCM có thể sớm nhận suất xuống hạng sớm sau trận thua 1-2 trước Phú Thọ trên sân nhà. Thanh niên TPHCM đang bị đội phía trước là Long An tạo khoảng cách 6 điểm. Cơ hội trụ hạng cho Thanh niên TPHCM khá mong manh khi giải chỉ còn 3 vòng đấu.

LÊ ANH