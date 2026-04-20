Bảng xếp hạng vòng 19 V-League 2025-2026

Tiếp tục trắng tay ở vòng 19 khi để thua Nam Định trên sân nhà, Đà Nẵng đến gần ngày trở lại giải hạng Nhất khi vẫn dừng ở 12 điểm và đứng cuối bảng.

PVF cũng chưa cải thiện tình thế khi để thua 0-3 trước Ninh Bình và tạm đứng áp chót trên bảng xếp hạng với 13 điểm. PVF và Đà Nẵng dần lộ diện như hai đối thủ cạnh tranh ở cuộc đua trụ hạng khi đang thua Thanh Hóa 4 điểm. Theo điều lệ, đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp và đội đứng 13/14 sẽ đi tranh play-off.

Ở khu vực đầu bảng, Công an Hà Nội thẳng tiến ở ngôi đầu với 48 điểm sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Công an TPHCM. Theo sau là Viettel 41 điểm, Ninh Bình 37 điểm, Hà Nội FC 33 điểm... Trong khi các đội Công an TPHCM, Hải Phòng như không còn hy vọng tranh top 3.

LÊ ANH