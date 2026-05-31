Nụ cười của Công Phượng sau một năm đầy thử thách

Trong men say chiến thắng sau khi cùng Đồng Nai giành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 và tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V-League, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không quên ký ức buồn ở trận playoff mùa trước.

Công Phượng cùng Chủ tịch đội Đồng Nai nâng cao danh hiệu hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Mùa giải trước, chúng tôi từng có cơ hội nhưng không thể lên được V-League. Vì thế, năm nay tất cả thành viên trong CLB cố gắng nhiều hơn khi có thêm một cơ hội khác và chúng tôi đã thành công”, Công Phượng chia sẻ.

Ở trận playoff với Đà Nẵng mùa giải 2024-2025, chính Công Phượng là người đá hỏng quả phạt đền, khiến Đồng Nai nhận thất bại 0-2 chung cuộc, qua đó tiếp tục phải thi đấu tại hạng Nhất. Gần một năm sau nỗi đau trên sân Thống Nhất, tiền đạo sinh năm 1995 cùng các đồng đội đã trở lại mạnh mẽ hơn. Với sự đầu tư lớn từ ban lãnh đạo, Đồng Nai khẳng định sức mạnh tại Giải hạng Nhất quốc gia và sớm đăng quang trước một vòng đấu.

Dù phần lớn thời gian mùa giải 2025-2026 phải điều trị chấn thương, nhưng Công Phượng đã kịp trở lại vào đúng giai đoạn nước rút. Anh cho thấy phong độ ấn tượng khi ghi 3 bàn thắng ở 3 vòng đấu gần nhất. Trong chiến thắng 3-0 trước Long An chiều 30-5, trận đấu giúp Đồng Nai chính thức giành quyền thăng hạng V-League, chân sút xứ Nghệ là người ấn định tỷ số.

Đây cũng là danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên của Công Phượng kể từ khi được bầu Đức đôn lên đội một HAGL thi đấu tại V-League 2015. Đồng thời, cũng sau 11 năm chờ đợi, bóng đá Đồng Nai mới có đại diện góp mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Các cựu cầu thủ HAGL Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Sơn đã có danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên. ẢNH: VPF

Công Phượng cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì tất cả thành viên trong CLB đã nỗ lực để có được thành công ngày hôm nay. Đây không chỉ là thành quả dành cho đội bóng mà còn là niềm vui của người hâm mộ Đồng Nai. Hy vọng ở mùa giải tới, khán giả sẽ đến sân cổ vũ nhiều hơn để tiếp thêm động lực cho đội bóng. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để đạt được những kết quả tốt. Lần đầu tiên trở lại V-League luôn là thử thách rất khó khăn”.

Công Phượng cũng nhắc lại quãng thời gian liên tục vật lộn với chấn thương. Tiền đạo xứ Nghệ cho biết anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải kiên trì và nỗ lực hơn mỗi ngày.

“Có những thời điểm tôi vừa trở lại thi đấu thì lại tái phát chấn thương. Nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua. Khi có thể trạng tốt nhất, tôi luôn nỗ lực hết mình trên sân. Hôm nay là ngày để tận hưởng niềm vui, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi phải tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và nỗ lực nhiều hơn nữa”, Công Phượng nói.

HỮU THÀNH