Bóng đá nữ TPHCM: Khởi động mùa giải mới đầy ấn tượng

Tương tự như ở mùa giải năm ngoái, CLB bóng đá nữ TPHCM tiếp tục chuẩn bị lực lượng mạnh mẽ để tham dự 3 giải đấu quan trọng trong năm nay, gồm Cúp quốc gia, Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia và AFC Club Championship nữ 2026-2027. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành sau trận thắng Hà Nội I vào tối 27-5.

Vượt qua Hà Nội I ở trận chung kết Cúp quốc gia nữ 2026, CLB nữ TPHCM tiếp tục làm phong phú cho phòng truyền thống khi đây là danh hiệu vô địch Cúp quốc gia lần thứ 5 trong 8 lần giải được tổ chức. Danh hiệu này được kỳ vọng sẽ giúp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có màn “chạy đà” hoàn hảo để năm thứ 3 liên tiếp giành cú đúp vô địch trong mùa bóng.

CLB nữ TPHCM lần thứ 5 giành danh hiệu vô địch Cúp quốc gia. ẢNH: ĐOÀN NHẬT

Mùa bóng năm nay, nhiều trụ cột của đội dần bị tuổi tác chi phối như Thùy Trang, Huỳnh Như, Hoài Lương, Thu Thảo… Tuy nhiên, kinh nghiệm của họ cùng sự trưởng thành kịp thời của cầu thủ trẻ những năm qua đã dung hòa kịp thời lực lượng của đội. Có thể kể đến những cái tên Tuyết Ngân, Thùy Linh, K'Thủa, Cù Thị Huỳnh Như. Cùng với đó là bổ sung kịp thời từ Thu Xuân (Than KSVN) hay cầu thủ ngoại Joelma đã giúp CLB duy trì được bộ khung vững chắc.

Đối thủ đáng ngại nhất của CLB nữ TPHCM là Thái Nguyên T&T khi vừa thu nhận nhiều cựu binh từ Than KSVN, trong đó đáng chú ý là 2 tiền vệ Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân. Thái Nguyên T&T là 2/6 đội nữ sử dụng cầu thủ ngoại tại Cúp quốc gia vừa qua. Họ gần như sẽ là đối trọng ở cuộc đua ngôi vô địch tại giải VĐQG sắp tới. Hà Nội I cũng có nhiều tham vọng, nhưng nếu không theo kịp 2 đối thủ trên về ngoại binh thì sẽ khó tranh đua.

Hiện CLB nữ TPHCM đã sẵn sàng để chuyển sang mô hình CLB chuyên nghiệp theo yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: có sân riêng để tập luyện (sân Tao Đàn), các tuyến đào tạo chỉn chu trong thời gian qua. Do sân Thống Nhất đang được cải tạo, sửa chữa, sân nhà của CLB nữ TPHCM ở mùa bóng 2026 dự kiến sẽ là sân Bà Rịa hoặc sân Dĩ An.

Cùng với danh hiệu vô địch Cúp quốc gia, mới đây, CLB nữ TPHCM được Liên đoàn Bóng đá châu Á vinh danh khi trao giải Fair Play tại AFC Club Championship nữ 2025-2026. Giải thưởng đã khích lệ tinh thần thi đấu các cầu thủ và nhà quản lý lẫn nhà tài trợ.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ khởi tranh ngay sau khi kết thúc Cúp quốc gia, trong đó bóng đá nữ TPHCM sẽ có 2 đại diện: TPHCM I (vừa vô địch Cúp quốc gia) và TPHCM II. Lứa cầu thủ của TPHCM II vốn có cơ hội tham dự ở các giải trẻ trong năm như giải U19 nữ, nên việc tiếp tục cùng các đàn chị tham dự giải VĐQG sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm thực chiến.

Ngoài nền tảng cơ sở vật chất, các tuyến đào tạo vững vàng từ nhiều năm qua, bóng đá nữ TPHCM còn nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Thái Sơn Nam, giúp đội chủ động có kế hoạch hàng năm về nhân sự. Với quân số lên đến hơn 100 vận động viên từ các tuyến, nếu không có những doanh nghiệp tham gia đồng hành thì rất khó để duy trì, nhất là môn bóng đá nữ đang trong giai đoạn bản lề chuyển mình sang bóng đá chuyên nghiệp.

QUỐC CƯỜNG