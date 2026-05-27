U20 Việt Nam sẽ sớm xác định đối thủ ở vòng loại U20 châu Á 2027

Theo kế hoạch và ngày 28-5, Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đội tuyển U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, đồng thời sẽ thi đấu trên sân nhà tại bảng đấu do LĐBĐ Việt Nam (VFF) đăng cai tổ chức.

Thầy trò đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng sắp đến là giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027.

Điểm mới của giải đấu năm nay là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm giai đoạn vòng loại (Qualification Phase) và giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, 32 đội có thứ hạng cao hơn sẽ thi đấu tại giai đoạn vòng loại, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội theo thể thức thi đấu tập trung một lượt tính điểm. 12 đội còn lại tham dự giai đoạn Phát triển, gồm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Đội tuyển U20 Việt Nam nằm trong nhóm tham dự giai đoạn vòng loại và được AFC xếp hạng hạt giống số 14 châu Á dựa trên thành tích tại ba kỳ giải gần nhất gồm giải U20 châu Á 2023, 2025 và giải U19 châu Á 2018. Với vị trí này, U20 Việt Nam được xếp vào Nhóm hạt giống số 2 cùng các đội tuyển U20 Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

Theo công bố của AFC, Việt Nam cũng là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc Giai đoạn Vòng loại, bên cạnh Bahrain, Campuchia, Kyrgyz Republic, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Trong khi đó, Bhutan, Mông Cổ và Myanmar sẽ đăng cai các bảng đấu của giai đoạn Phát triển.

Về nguyên tắc bốc thăm, các đội chủ nhà sẽ được đưa vào một nhóm riêng để đảm bảo mỗi đội nằm ở một bảng đấu khác nhau. Sau đó, AFC sẽ lần lượt tiến hành bốc thăm từ Nhóm 4 đến Nhóm 1. Do thuộc Nhóm hạt giống số 2, U20 Việt Nam sẽ mặc định được xếp vào vị trí số 2 của bảng đấu.

Theo thể thức của giải, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại giai đoạn vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U20 châu Á 2027. Bên cạnh đó, 6 đội xếp cuối có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn Phát triển ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng xuất sắc nhất của Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên giai đoạn Vòng loại trong chu kỳ kế tiếp.

Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31-8 đến 6-9-2026. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua với lực lượng chủ lực là các cầu thủ thuộc đội tuyển U19 Việt Nam đang được “thử lửa” tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

