Đội tuyển U19 Việt Nam sẵn sàng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã trở về Hà Nội sau 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Đội có 4 ngày rà soát lần cuối lực lượng trước khi sang Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Giải đấu mà đội gặp nhiều áp lực từ thành công của các đàn em U17 trước đó.

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tích cực chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sáng 26-5, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú đã thay mặt lãnh đạo VFF có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U19 Việt Nam trước khi lên đường tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Phú ghi nhận những nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị vừa qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của lứa U19 trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, quyết tâm cũng như sự chuẩn bị bài bản của toàn đội, qua đó hướng tới mục tiêu đạt kết quả tích cực tại giải đấu khu vực, hướng tới vòng loại U20 châu Á.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chụp hình lưu niệm cùng tập thể đội tuyển U19 Việt Nam trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 14-5 đến 24-5. Trong thời gian này, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thi đấu 4 trận giao hữu với các “quân xanh” gồm U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo, Đại học Tokai Gakuen cùng đội B của CLB Shimizu S-Pulse.

Các trận đấu tập này được đánh giá mang ý nghĩa chuyên môn quan trọng trong quá trình rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và nâng cao khả năng thích nghi cường độ thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, việc cọ xát với các đội bóng giàu thể lực, tốc độ và tổ chức chiến thuật tốt giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời tạo cơ sở để BHL đánh giá, lựa chọn đội hình tối ưu.

Ông Nguyễn Văn Phú cùng ê-kíp Ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho giải đấu sắp tới. Quá trình chuẩn bị của đội cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt chưa thể hội quân do đang thi đấu cho CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải song song đảm bảo việc học văn hóa và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch, đội sẽ được rút gọn danh sách từ 29 xuống còn 25 cầu thủ trước khi di chuyển vào TPHCM và lên đường sang Indonesia vào ngày 28-5. Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến 14-6 tại Indonesia. Đội U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

