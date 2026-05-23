Chức vô địch hạng Nhất hoặc suất rớt hạng sẽ được định đoạt chiều 24-5

Chiều 23-5, trận hòa 0-0 giữa Long An và Khánh Hòa ở vòng 20 đã tác động lớn đến cuộc đua vô địch cũng như suất xuống hạng duy nhất tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Long An (áo đỏ) nhờ trận hòa trước Khánh Hòa đã tiến gần suất trụ hạng

Cụ thể, Long An khép lại vòng 20 có 14 điểm, tạm nới khoảng cách với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM lên thành 7 điểm. Vào lúc 16 giờ ngày mai (24-5), đến lượt Thanh Niên TPHCM sẽ làm khách trên sân Việt Yên của đội nhì bảng Bắc Ninh ở trận đấu muộn nhất vòng này.

Nếu thầy trò HLV Lương Trung Tuấn giành chiến thắng để rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm, cuộc đua trụ hạng với Long An sẽ tiếp tục kéo dài đến vòng áp chót. Tuy nhiên, kết quả đó cũng đồng nghĩa Bắc Ninh thất thế trước Đồng Nai trong cuộc đua vô địch. Trước đó, ở trận đấu sớm nhất vòng 20, Đồng Nai đã đánh bại CLB TPHCM để củng cố ngôi đầu với 47 điểm, tạo khoảng cách 8 điểm so với Bắc Ninh. Ngay cả một trận hòa trước Thanh Niên TPHCM cũng đủ khiến đại diện miền Bắc hụt hơi trong cuộc đua với Đồng Nai.

Ngược lại, nếu vượt qua Thanh Niên TPHCM, Bắc Ninh sẽ tiếp tục nuôi hy vọng giành vé thăng hạng trực tiếp lên V-League ít nhất thêm một vòng đấu. Đồng thời, Thanh Niên TPHCM cũng sẽ chính thức xuống hạng trước hai vòng.

Vì vậy, bất kể kết quả trận Bắc Ninh gặp Thanh Niên TPHCM ra sao, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 nhiều khả năng sẽ sớm xác định nhà vô địch hoặc đội bóng phải xuống hạng.

Cũng trong ngày 23-5, Quảng Ninh chấm dứt chuỗi ba trận chỉ hòa và thua bằng chiến thắng 3-1 trước Trẻ PVF-CAND. Các bàn thắng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn được ghi do công của Nguyễn Chính Đăng, Nguyễn Văn Đô và Bùi Long Nhật. Ở cuối trận, ngoại binh Joseph ghi bàn danh dự cho đội khách.

Chiến thắng này giúp Quảng Ninh tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 22 điểm. Trong khi đó, Trẻ PVF-CAND vẫn đứng thứ 6 với 26 điểm.

HỮU THÀNH