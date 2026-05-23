VAR và cột dọc giúp Đà Nẵng thoát khỏi vị trí cuối bảng V-League

Công nghệ VAR giúp Đà Nẵng tránh khỏi bàn thua ở phút 23, qua đó tạo nên bước ngoặt quan trọng cho chiến thắng 2-0 của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn trước đội khách Hải Phòng.

Ngoại binh Milan Makaric lập cú đúp bàn thắng cho Đà Nẵng. ẢNH: TÂM HÀ

Việc đối thủ cùng đua trụ hạng PVF-CAND có được trận hoà ở trận đấu sớm vòng 24 đã đẩy Đà Nẵng xuống vị trí cuối bảng trước khi tiếp đón Hải Phòng vào tối 23-5. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn thể hiện quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Đỗ Anh Đức.

Các đợt lên bóng của Đà Nẵng đều hướng đến Milan Makaric như điểm kết thúc. Tuy nhiên, ngoại binh này liên tiếp tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương. Thậm chí, trong tình huống trống trải ở vòng 5m50, Makaric còn dứt điểm ra ngoài. Ngoài ra, Nguyễn Duy Thắng cũng một lần đưa bóng dội khung thành Hải Phòng ở phút 11.

Khi hàng công còn bế tắc, hàng thủ đội chủ nhà suýt phải trả giá. Joel Tagueu đã đưa bóng vào lưới Đà Nẵng ở phút 23, nhưng VAR can thiệp và xác định Jucie Lupeta rơi vào thế việt vị sau đường chọc khe của Luiz Antonio, nên bàn thắng của Hải Phòng không được công nhận.

Mười phút sau khi thoát bàn thua, Đà Nẵng đã phá vỡ thế bế tắc. Pissano chọc khe để Makaric bứt tốc từ gần giữa sân, trước khi đánh bại thủ môn Phạm Văn Luân trong thế đối mặt, ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi nhận bàn thua, Hải Phòng chỉ tạo thêm được một cơ hội nguy hiểm, khi Nguyễn Hữu Sơn tung cú sút xa từ khoảng cách 30 m, buộc thủ môn Nguyễn Văn Toản bay người hết cỡ cứu thua cho Đà Nẵng. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 dành cho đội chủ nhà.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Nhật Minh (áo đen) đầy khó khăn khi theo kèm Milan Makaric

Đầu hiệp 2, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cách Hữu Sơn cùng đồng đội tổ chức tấn công khá bế tắc, không đủ để gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Đà Nẵng. Cơ hội đáng chú ý nhất mà Hải Phòng tạo ra đến ở phút 86, khi Fletcher dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành của Văn Toản.

Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công và được đền đáp ở phút 81. Tiền đạo vào sân thay người Ngô Hồng Phước tận dụng nền tảng thể lực sung mãn để vượt qua cầu thủ đối phương, trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Makaric băng cắt ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng. Cuối trận, Ngọc Hải còn thực hiện cú sút phạt khiến bóng dội xà ngang khung thành Hải Phòng.

Với chiến thắng này, Đà Nẵng có được 20 điểm, nới rộng khoảng cách với đội cuối bảng PVF-CAND lên thành 2 điểm, đồng thời gây áp lực lên Becamex TPHCM trước vòng 20 khi rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 31 điểm.

HỮU THÀNH