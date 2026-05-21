U17 Việt Nam xác định các đối thủ tại World Cup 2026

Vào lúc 16 giờ ngày 21-5 (21 giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành lễ bốc thăm cho U17 World Cup 2026 tại Zurich, Thụy Sỹ. Lễ bốc thăm diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Hai danh thủ Nuno Gomes của Bồ Đào Nha và Celestine Babayaro (Nigeria) tham dự với tư cách hỗ trợ bốc thăm.

Trước lễ bốc thăm, FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống cho 48 đội tham dự vào 4 nhóm dự trên thành tích ở 5 kỳ U17 World Cup gần nhất. Đội tuyển Việt Nam cùng những đội khác lần đầu tham dự ngày hội của bóng đá U17 thế giới là Tanzania (châu Phi), Hy Lạp, Romania và Serbia (châu Âu) vào nhóm 4. Nhóm này còn có Uruquay, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba, thắng play-off 1 của châu Phi, thắng play-off 2 của châu Phi.

Qua những thể hiện ở VCK U17 châu Á 2026 vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã xác định được vị trí của mình đang ở đâu tại đấu trường châu Á. Đồng thời thừa hiểu sân chơi World Cup có trình độ cao hơn và đòi hỏi phải có sự chuẩn bị tốt. Ngoài New Zealand là ẩn số, hai đội còn lại tại bảng G là rất đáng gờm khi Mali nằm ở nhóm hạt giống số 1; trong khi Bỉ vốn là quốc gia trong top hàng đầu châu Âu về đào tạo trẻ.

VCK U17 World Cup lần đầu tổ chức vào năm 1985 tại Trung Quốc. Sau 20 lần tiến hành, Nigeria dẫn đầu với 5 lần đăng quang năm 1985, 1993, 2007, 2013, 2015. Xếp sau lần lượt là Brazil (4), Ghana, Mexico (2), Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Saudi Arabia, Thụy Sỹ và Anh (1).

Giải lần này diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar. HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nói: “World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi".

QUỐC CƯỜNG

