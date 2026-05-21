FIFA nhầm lẫn trước thềm lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026?

Trên trang chủ của FIFA vừa cập nhật danh sách các nhóm hạt giống trước thềm lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 bất ngờ không có tên đội U17 Việt Nam.

Đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Danh sách 48 đội tham dự theo bảng cập nhật của FIFA đã không có tên U17 Việt Nam cũng như U17 Trung Quốc. Khu vực Đông Nam Á bất ngờ có tên U17 Indonesia.

Trước đó, U17 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng khi thắng U17 Yemen 1-0, thua U17 Hàn Quốc 1-4 và thắng U17 UAE để giành ngôi đầu bảng, cùng Hàn Quốc vào tứ kết.

Cùng với đó, U17 Trung Quốc cũng vượt qua vòng bảng để lấy vé dự World Cup. Thậm chí đội bóng này còn chuẩn bị tranh chung kết với U17 Nhật Bản vào tối 22-5. Việc nhầm lẫn này có thể ảnh hưởng đến lễ bốc thăm khi U17 Indonesia vốn không tham dự World Cup lại được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Trong khi U17 Việt Nam có thể sẽ vào nhóm hạt giống số 4.

Bảng phân hạt giống mới nhất trên trang chủ của FIFA, không có hai đội U17 Việt Nam và U17 Trung Quốc. Ảnh: FIFA

Tham dự VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội sẽ được chia vào bốn nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm 1. Ngoài Qatar, khu vực châu Á còn có 8 suất tham dự, trong khi châu Phi còn chờ xác định 2 suất cuối cùng.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) ngày 21-5.

Danh sách các đội dự U17 World Cup 2026 theo thông báo của FIFA trước đây

Châu Á (AFC): Qatar, Arab Saudi, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam.

Châu Âu (UEFA): Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italy, CH Ireland, Romania, Serbia.

Châu Phi (CAF): Tanzania, Cameroon, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Morocco, Algeria, Mali, Senegal cùng hai suất chưa xác định.

Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF): Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico.

Nam Mỹ (CONMEBOL): Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela.

Châu Đại Dương (OFC): New Caledonia, New Zealand, Fiji.

QUỐC CƯỜNG