Thể Công Viettel - PVF: Chủ nhà không được lơi chân (19g15, ngày 22-5)

Khi mà ngôi vô địch LPBank V-League 2025-2026 đã xác định được chủ nhân thì cuộc tranh đua trong top 3 vẫn còn lắm quyết liệt. Dù đang đứng nhì bảng và có khoảng cách hơn 5 điểm so với Ninh Bình, nhưng áp lực cho thầy trò HLV Popov vẫn còn khi mà 2/3 trận còn lại có đến 2 trận gặp đối thủ khá “xương”. Cả 3 đối thủ sắp đến của TC Viettel đều là những đội cùng ngành Công an.

Ninh Bình đang áp sát phía sau nên các cầu thủ TC Viettel không được lơi chân ở giai đoạn cuối mùa. Ảnh: VPF

Theo lịch thi đấu, TC Viettel sẽ lần lượt gặp PVF CAND, Công an TPHCM và Công an Hà Nội. Nguy cơ “bay” khỏi vị trí thứ nhì, không chỉ giành Huy chương bạc mà còn sở hữu 1 suất dự AFC Champions League Two mùa tới với đội bóng áo lính sẽ hiện hữu nếu thua 2/3 trận còn lại. Khả năng ấy nếu xảy ra thì cơ hội vươn lên nhì bảng chung cuộc của Ninh Bình là không khó nếu như họ tận thu điểm trong 3 trận còn lại.

Khởi đầu giai đoạn tranh đua quyết định này sẽ là cuộc tiếp đón PVF CAND vào ngày 22-5 tới đây, cũng là trận khó nhất cho đội bóng áo lính khi đối phương ở thế dựa chân tường trong cuộc đua trụ hạng. Dù đá trên sân nhà nhưng TC Viettel sẽ vắng 3 trụ cột là Lucas Vinicius, Paulo Tapeu và Viết Tú. Vào khúc quanh quyết định hiện nay, việc thiếu hụt đến 2 ngoại binh là điều rất đáng quan tâm, đáng chú ý là Lucas đang đứng thứ nhì ở danh sách “dội bom” mùa này.

Hàng công gặp khó từ sự vắng mặt của Lucas và Paulo, vai trò của các "tiểu tướng" như Văn Khang, Mạnh Dũng là rất quan trọng. Ảnh: VPF

Vắng tay săn bàn số 1 là Lucas lẫn hộ công Paulo Tapeu, nhiệm vụ ghi bàn sẽ rất áp lực cho các cầu thủ TC Viettel khi chờ sự bùng nổ của Mạnh Dũng, Văn Khang hay Pedro. Đây thực sự là trận đấu đầy thử thách và cũng là cơ hội cho TC Viettel khẳng định mình ở gần đích đến. TC Viettel phải thắng, bởi hai trận còn lại khó nói trước điều gì khi cho dù đã an toàn với mục tiêu, nhưng thực lực của Công an TPHCM và Công an Hà Nội là không hề đơn giản.

Ở bên kia sân, chỉ có trong tay 17 điểm, một kịch bản có thể xảy ra nếu PVF thua trận. Nếu Becamex TPHCM và HA.GL cùng thắng thì hy vọng đua trụ hạng với thầy trò HLV Trần Tiến Đại cạn dần. Hành trình của PVF trong những trận gần đây thật khó lường. Họ đã thắng dễ dàng đến bất ngờ trước HA.GL ngay trên sân Pleiku, nhưng cũng đội hình ấy đã bị Hà Nội FC hạ đến 4 bàn trắng trên sân nhà.

Cả 3 trận cuối mùa đều mang tính chất như trận "chung kết" với PVF

Chủ nhà “khát” thắng, nhưng rõ ràng là "chìa khóa" trong trận này lại do đội khách nắm giữ. Nếu TC Viettel thi đấu đúng sức thì họ sẽ không khó để giành trọn 3 điểm.

Chủ nhà đang hướng đến mục tiêu cố gắng giành 1 điểm như trận lượt đi. Nhưng quả thực, phong độ của TC Viettel lúc này khác rất nhiều so với trận gặp nhau trước đó. Thậm chí họ còn mục tiêu là phải thắng để đến gần hơn với ngôi Á quân, tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”.

Dự đoán: 2-1

QUỐC CƯỜNG