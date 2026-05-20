Lãnh đạo VFF gửi thư cám ơn đến các “lò” đào tạo trẻ

Từ sự thành công của đội U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 vừa qua, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF) gửi thư cảm ơn tới các Câu lạc bộ và Trung tâm Đào tạo bóng đá có cầu thủ, HLV, cán bộ chuyên môn đóng góp cho thành công của đội tuyển.

Ông Trần Quốc Tuấn chúc mừng toàn đội sau thành tích giành vé tham dự World Cup. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giúp U17 Việt Nam liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu lớn trong năm 2026 là giành chức vô địch U17 Đông Nam Á và xuất sắc đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 thông qua thành tích lọt vào tứ kết VCK U17 châu Á 2026.

“Thành tích của U17 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục”, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Các tuyến trẻ của bóng đá Việt Nam đang đi đúng lộ trình khi cùng đạt kết quả tốt trong những năm qua. Từ đội hình U17, U19 cho đến U23 đều ghi điểm ở đấu trường Đông Nam Á, châu Á. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá và các đội tuyển quốc gia là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo VFF đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành từ các CLB, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trong công tác phát triển các đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.

LÊ ANH