U17 Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ tại World Cup 2026

LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã có thông báo về thời gian diễn ra lễ bốc thăm cho VCK U17 World Cup 2026. Qua đó, ngày hội của bóng đá U17 thế giới sẽ chính thức khởi động vào lúc 15 giờ ngày 21-5 (20 giờ Việt Nam), sự kiện sẽ được đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm.

U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc cùng ghi tên ở VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Tham dự VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội, và đây là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam sau lần lỡ hẹn vào năm 2025. Các đội được chia vào 12 bảng theo nhóm hạt giống được ấn định sẵn dựa theo thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất. Do là nước chủ nhà, Qatar được mặc định vào nhóm hạt giống số 1.

U17 Việt Nam là tân binh của U17 World Cup nên khả năng sẽ vào nhóm hạt giống số 4 và khó tránh việc sớm so tài cùng những đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đến nay vẫn còn 2 suất thuộc khu vực châu Phi chưa xác định nên trong danh sách 48 phiếu sẽ có hai ký hiệu “CAF 1” và “CAF 2”.

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12. Ngoài đội chủ nhà Qatar, khu vực châu Á còn có 8 đại diện vượt qua vòng loại gồm: Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam.

HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nhấn mạnh: “World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất”.

Đến nay, Vòng chung kết U17 châu Á 2026 còn chờ xác định nhà vô địch sau trận tranh chung kết vào lúc 0 giờ ngày 23-5 (giờ Việt Nam) giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

ĐOÀN NHẬT

