Xác định hai căp đấu bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào chiều tối 19-5 và xác định đủ 4 đội vào bán kết. Các nhà đương kim vô địch TPHCM đã khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 2-0 trước Than KSVN để giành ngôi đầu bảng B đầy thuyết phục.

Các cô gái TPHCM dẫn đầu bảng B sau hai trận toàn thắng.

Trước đó ở trận ra quân, các cô gái TPHCM đã thắng Hà Nội I với tỷ số 2-1. Với thời gian nhiều ngày nghỉ hơn cũng như dàn lực lượng mạnh mẽ, cô trò HLV Kim Chi đã thi đấu lấn lướt và giành tiếp chiến thắng thứ hai, lần này là trước “kỳ phùng địch thủ” Than KSVN.

Mọi chuyện đã sớm ngã ngũ ở hiệp đầu khi TPHCM tạo cách biệt 2-0. Đầu tiên là pha đá phạt đẹp mắt của Phan Thị Trang, bàn còn lại do công Thu Xuân khi đánh đầu tung lưới đội bóng cũ. Thắng 2-0 chung cuộc, TPHCM dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Cũng với tỷ số thua 0-2, Than KSVN đã nhường ngôi nhì bảng lại cho Hà Nội I. Hai đội có cùng 1 điểm nhưng Hà Nội I có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (1/2 so với 0/2) nên giành vé còn lại của bảng này vào bán kết.

PP.Hà Nam (áo trắng) chia điểm cùng Than KSVN với tỷ số 1-1

Ở trận còn lại, Thái Nguyên T&T đã bất phân thắng bại cùng Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-1. Kết quả đã đưa hai đội vào bán kết với ngôi đầu bảng thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên T&T.

Lịch thi đấu bán kết và tranh hạng 5:

Ngày 22-5 (tranh hạng 5): Hà Nội II – Than KSVN

Ngày 23-5 (bán kết): TPHCM – PP.Hà Nam (16 giờ); Thái Nguyên T&T – Hà Nội I (19 giờ).

QUỐC CƯỜNG