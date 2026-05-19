Bóng đá trong nước

Xác định hai căp đấu bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

SGGPO

Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào chiều tối 19-5 và xác định đủ 4 đội vào bán kết. Các nhà đương kim vô địch TPHCM đã khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 2-0 trước Than KSVN để giành ngôi đầu bảng B đầy thuyết phục.

Các cô gái TPHCM dẫn đầu bảng B sau hai trận toàn thắng.
Các cô gái TPHCM dẫn đầu bảng B sau hai trận toàn thắng.

Trước đó ở trận ra quân, các cô gái TPHCM đã thắng Hà Nội I với tỷ số 2-1. Với thời gian nhiều ngày nghỉ hơn cũng như dàn lực lượng mạnh mẽ, cô trò HLV Kim Chi đã thi đấu lấn lướt và giành tiếp chiến thắng thứ hai, lần này là trước “kỳ phùng địch thủ” Than KSVN.

Mọi chuyện đã sớm ngã ngũ ở hiệp đầu khi TPHCM tạo cách biệt 2-0. Đầu tiên là pha đá phạt đẹp mắt của Phan Thị Trang, bàn còn lại do công Thu Xuân khi đánh đầu tung lưới đội bóng cũ. Thắng 2-0 chung cuộc, TPHCM dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Cũng với tỷ số thua 0-2, Than KSVN đã nhường ngôi nhì bảng lại cho Hà Nội I. Hai đội có cùng 1 điểm nhưng Hà Nội I có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (1/2 so với 0/2) nên giành vé còn lại của bảng này vào bán kết.

IMG_6905-2048x1365.jpeg
PP.Hà Nam (áo trắng) chia điểm cùng Than KSVN với tỷ số 1-1

Ở trận còn lại, Thái Nguyên T&T đã bất phân thắng bại cùng Phong Phú Hà Nam với tỷ số 1-1. Kết quả đã đưa hai đội vào bán kết với ngôi đầu bảng thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên T&T.

Lịch thi đấu bán kết và tranh hạng 5:

Ngày 22-5 (tranh hạng 5): Hà Nội II – Than KSVN

Ngày 23-5 (bán kết): TPHCM – PP.Hà Nam (16 giờ); Thái Nguyên T&T – Hà Nội I (19 giờ).

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Hà Nội I Than KSVN Thu Xuân Thái Nguyên T&T Phan Thị Trang Hà Nội II Nhường ngôi Kỳ phùng địch thủ Phong Phú Hà Nam Ngã ngũ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn