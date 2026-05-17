HLV Cristiano Roland tự hào về những thể hiện của U17 Việt Nam tại giải châu Á

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam đã liên tiếp đạt thành tích tốt từ ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và sau đó 1 tháng là giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. HLV Cristiano Roland đã dành những lời khen ngợi các học trò sau trận tứ kết vào rạng sáng ngày 17-5.

HLV Roland khen ngợi các học trò từ những thể hiện trong thời gian qua. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

“Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn”, ông chia sẻ.

“Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em”, ông Cristiano Roland nói cùng các học trò sau trận đấu.

Thực sự, thầy trò đội U17 Việt Nam đã làm việc không ngừng chỉ trong thời gian ngắn để đạt những thành tích đáng khen ngợi. HLV người Brazil nói thêm: “Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em.

Ông cho rằng U17 Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận đấu đỉnh cao, nhất là tại đấu trường World Cup sắp đến. “Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau”, ông nói.

Sau kỳ nghỉ ngơi sắp tới, Ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch chuẩn bị tham dự U17 World Cup. Được biết LĐBĐ Việt Nam cũng chuẩn bị chương trình tập huấn thật chu đáo để thầy trò đội U17 Việt Nam tham dự ngày hội của bóng đá trẻ thế giới diễn ra vào cuối năm nay.

LÊ ANH