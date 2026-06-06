Thế khó của Hà Nội FC trong cuộc đua tranh Huy chương đồng

Loạt trận thất thường về phong độ trong thời gian qua đã làm cho Hà Nội FC mất quyền tự quyết trong cuộc đua tranh Huy chương đồng mùa giải 2025-2026. Họ buộc phải thắng Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy vào tối 8-6, đồng thời hy vọng Ninh Bình sẩy chân trước Hà Tĩnh.

Phong độ thi đấu thiếu ổn định đang làm cho Hà Nội FC mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 3. Ảnh: VPF

Hà Nội FC vốn có lợi thế ở cuộc đua tranh, nhưng trận thua bất ngờ 1-3 trước HA.GL hồi tuần trước đã làm cho đoàn quân của HLV Kewell phải trả giá khi mất vị trí thứ 3 vào tay Ninh Bình. Để về đích trong top 3 chung cuộc, Hà Nội FC phải đạt điều kiện cần là thắng Công an TPHCM ở vòng 26, đồng thời hy vọng tỷ số có lợi trên sân Ninh Bình như đã nêu.

Với thực lực và thi đấu trên sân nhà, hy vọng thắng trong tầm tay của Hà Nội FC. Vấn đề là “lửa” chiến đấu của họ có còn được giữ ở giai đoạn này hay không? Lối chơi có nhiều sai số như trận gặp HA.GL, nhất là hàng phòng ngự thì khó để nói trước điều gì.

Công an TPHCM vẫn là đối thủ rất khó chịu, họ đang có chuỗi 4 trận bất bại trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 26.

Trái ngược với phong độ thiếu ổn định của Hà Nội FC, các cầu thủ Công an TPHCM tiếp tục giữ vững lối chơi khó chịu trong thời gian qua. Lên thay thế cho đàn anh Lê Huỳnh Đức, HLV Phùng Thanh Phương cho thấy không gặp khó khăn nào để tiếp bước. CLB Công an TPHCM đang trong chuỗi 4 trận từ hòa đến thắng và sẵn sàng tạo bất ngờ trước Hà Nội FC cho dù thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

Không còn hy vọng tranh top 3, Công an TPHCM cũng hướng đến mục tiêu ghi tên trong top 5 chung cuộc, như là thứ hạng an ủi ở mùa giải 2025-2026, mùa đầu mà họ trở lại với V-League. Trận này đội khách vắng tiền đạo Việt kiều Williams, trong khi Hà Nội FC có đầy đủ đội hình. Nếu Công an TPHCM đá đúng sức thì đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho Hà Nội FC.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG