Trọng tài người Malaysia sẽ điều hành trận Thể Công Viettel – Công an Hà Nội

Vòng 26 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 7-6 có nhiều trận đấu được “nối mạng” bởi tính tranh đua giữa hai đầu bảng xếp hạng. Cuộc so tài được chờ đợi về tính chuyên môn là trận Thể Công Viettel – Công an Hà Nội mà đội chủ nhà không được để thua khi đang tranh vị trí Á quân.

Trọng tài Tuan Mohd Yaasin điều hành trận Thanh Hóa - CAHN năm 2023. Ảnh: VPF

Theo thông báo của Công ty VPF, trận đấu này ngoài việc có công nghệ VAR sẽ do trọng tài nước ngoài điều khiển. Cụ thể trọng tài FIFA người Malaysia Tuan Mohd Yaasin (sinh năm 1992) được phân công là trọng tài chính cho trận cầu tâm điểm này.

Do các trận đấu của vòng 26 diễn ra cùng giờ nên Thể Công Viettel không thi đấu trên sân Hàng Đẫy (tổ chức trận Hà Nội FC – Công an TPHCM) mà sẽ chọn sân nhà là sân Thiên Trường.

Trọng tài Tuan Mohd Yaasin là gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi nhiều lần được mời điều hành các trận đấu quan trọng tại V-League. Trước đó, trọng tài này từng làm nhiệm vụ ở các trận Khánh Hòa gặp SHB Đà Nẵng (vòng 7), Thanh Hóa gặp Công An Hà Nội (vòng 11) của V-League 2023, cũng như trận Nam Định gặp Thanh Hóa tại vòng 22 V-League 2024-2025.

Thuộc nhóm trọng tài FIFA Elite của Malaysia, Trọng tài Tuan Mohd Yaasin thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phân công điều hành các giải đấu cấp khu vực và châu lục.

QUỐC CƯỜNG