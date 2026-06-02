Chia tay Thanh Hóa, Ngọc Tân đến gần với Thể Công Viettel

Sau hàng loạt trụ cột chia tay CLB Thanh Hóa vào giữa mùa bóng 2025-2026, thêm một cầu thủ kỳ cựu khác của đội bóng xứ Thanh cũng rời đội bóng này là thủ quân Ngọc Tân. Điểm đến của Ngọc Tân ở mùa bóng tới nhiều khả năng sẽ là Thể Công Viettel.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Ninh Bình ở vòng 25 vừa qua cũng là trận cuối cùng của Ngọc Tân tại V-League 2025-2026 do bị thẻ đỏ. Điều đó có nghĩa tiền vệ kỳ cựu này sẽ vắng mặt ở trận cuối mùa cùng đội bóng xứ Thanh. Cũng sau trận đấu với Ninh Bình, tiền vệ này cũng chính thức nói lời chia tay với CLB Thanh Hóa.

Anh nói cùng các đồng đội sau trận đấu: “Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc anh em sức khỏe và thành công trong mùa giải mới. Dù ở đâu, Tân luôn theo dõi tất cả anh em và luôn trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau".

Chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, thủ quân của CLB Thanh Hóa trãi lòng:

“6 năm - 1 hành trình và nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

Cũng đã đến lúc Tân phải nói lời chia tay với tập thể đội bóng cùng toàn thể người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa.

Tân xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện, bác sĩ, nhân viên CLB cùng tất cả anh em cầu thủ đã cùng nhau tạo nên 1 tập thể đoàn kết, kiên cường. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Quan trọng nhất là đã hoàn thành mục tiêu của mùa giải năm nay bằng sự quyết tâm, ý chí chiến đấu, cùng tình yêu mãnh liệt cho mảnh đất này. Cám ơn khán giả, những người luôn dõi theo, tin yêu và ủng hộ đội bóng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tân sẽ rất nhớ và trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình, đây sẽ là động lực to lớn để Tân không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Xin chúc tất cả mọi người sức khoẻ, bình an, thành công trong cuộc sống. Tân sẽ nhớ mọi người lắm đấy.

Tạm biệt và biết ơn nơi đây thật nhiều”.

Đã bước sang tuổi 32, nhưng Ngọc Tân đã đóng vai trò trụ cột ở đội hình Thanh Hóa, anh đã “gánh team” ở đội này suốt nhiều mùa vừa qua trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng. Ở V-League 2025-2026, Thanh Hóa đã đồng ý để 3 cầu thủ Thái Sơn, Ngọc Mỹ và Văn Thuận sang CLB Ninh Bình (sau đó Ninh Bình cho Thanh Hóa mượn lại Ngọc Mỹ đến hết mùa).

Giai đoạn ấy Thanh Hóa lao đao về thành tích khi họ gặp khó khăn khác là tài chính, và sự lăn xả của tập thể đội bóng này, nhất là những trụ cột như Ngọc Tân đã góp phần đưa đội nhà về đích trụ hạng an toàn.

Đội bóng mà Ngọc Tân sẽ gia nhập ở mùa bóng tới nhiều khả năng sẽ là Thể Công Viettel, nơi mà cựu HLV trưởng CLB Thanh Hóa là ông Popov đang dẫn dắt và cũng rất cần 1 thủ lĩnh ở khu vực giữa sân như Ngọc Tân.

Thể Công Viettel thời gian qua luôn hướng đến cuộc đua vô địch, nhưng dàn cầu thủ của họ dù đồng đều, nhiều tuyển thủ trẻ khoác áo đội tuyển Việt Nam, nhưng thiếu 1 mẫu thủ lĩnh cầm trịch ở khu trung tuyến. Doãn Ngọc Tân hy vọng sẽ là người mà đội bóng này đang cần.

