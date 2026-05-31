Ninh Bình trở lại top 3 sau chiến thắng trên sân Thanh Hóa

Hành quân đến sân Thanh Hóa với nhiệm vụ phải giành chiến thắng để duy trì cuộc đua trong top 3, các cầu thủ Ninh Bình đã đạt được mục tiêu qua chiến thắng cách biệt 2-0. Trận thắng đã giúp họ rộng cửa tranh Huy chương đồng, bên cạnh đó giữ nguyên hy vọng tranh ngôi Á quân với các cầu thủ Thể Công Viettel.

Ninh Bình trở lại top 3 sau khi giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa. Ảnh: NBFC

Ở bên kia sân, dù trên lý thuyết thì Thanh Hóa chưa an toàn trụ hạng nhưng thực lực thua hẳn đội khách nên các cầu thủ xứ Thanh đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Đây cũng là trận đấu mà hai đội có sự điều chỉnh ở khu kỹ thuật khi Thanh Hóa đăng ký ông Nguyễn Anh Đức vào chức danh HLV trưởng. Còn ở cabin chỉ đạo của đội khách đã có sự xuất hiện của tân HLV Chu Đình Nghiêm.

Áp lực được các cầu thủ Ninh Bình tạo ra ngay từ đầu trận, nhưng đến phút 38 đội khách mới tung lưới Thanh Hóa từ pha dứt điểm của Đức Chiến. Bàn thắng giúp Ninh Bình lên tinh thần và thi đấu khởi sắc hơn trong quãng thời gian còn lại, họ tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công để ghi thêm bàn.

Ảnh: Thanh Hóa FC

Sức ép tiếp tục được duy trì trong 45 phút của hiệp hai và đến phút 70, Quốc Việt tận dụng cơ hội trong vòng 16m50, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình. Các cầu thủ chủ nhà nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ nhưng không gây nhiều nguy hiểm cho hệ thống phòng ngự của đội khách, đành chấp nhận trắng tay ở trận này.

Dù thua trận nhưng các đội ở nhóm cuối đều mất điểm nên Thanh Hóa đã sớm giành suất trụ hạng trước lượt trận cuối. Trong khi Ninh Bình thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel còn 3 điểm để giữ hy vọng tranh ngôi Á quân. Điều kiện cần là Ninh Bình phải thắng Hà Tĩnh ở trận cuối, trong khi Thể Công Viettel phải thua Công an Hà Nội.

LÊ ANH