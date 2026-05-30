HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt CLB Thanh Hóa từ vòng 25 V-League

Trước cuộc tiếp đón Ninh Bình ở vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 vào ngày 31-1, Thanh Hóa đã đăng ký chức danh HLV trưởng cho HLV Nguyễn Anh Đức thay thế ông Mai Xuân Hợp. Thủ tục xin điều chỉnh cho kịp trước vòng đấu này đã được gởi lên công ty VPF.

HLV sẽ là nhà cầm quân thứ ba đến với CLB Thanh Hóa ở mùa bóng 2025-2026. Ảnh: BHCMC FC

Sự điều chỉnh này được xem là khá bất ngờ khi mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối. Dù chưa chính thức trụ hạng, nhưng khoảng cách 5 điểm với Đà Nẵng (hạng 13/14) trong lúc này là rất an toàn với Thanh Hóa. Việc bổ nhiệm sớm này có thể để giúp HLV Anh Đức có thêm thời gian để nắm bắt vấn đề chuyên môn của đội để sớm chuẩn bị cho mùa bóng 2026-2027.

Đây đã là lần thứ hai Thanh Hóa thay tướng trong mùa giải năm nay. Trước đó, hồi đầu mùa CLB này do HLV người Hàn Quốc Choi Won Kwon dẫn dắt, nhưng đến vòng 10 đã bất ngờ chủ động chia tay đội. Trợ lý Mai Xuân Hợp tạm quyền dẫn dắt cho đến này. Sau khi HLV Anh Đức gia nhập đội bóng xứ Thanh, HLV Xuân Hợp chuyển sang làm trợ lý cho nhà cầm quân trẻ tuổi này.

Thanh Hóa thi đấu với ý chí, tinh thần cao trong mùa bóng mà họ gặp nhiều khó khăn về tài chính, lực lượng. Ảnh: VPF

Như vậy, Thanh Hóa là CLB thứ 4 mà HLV Anh Đức dẫn dắt trong sự nghiệp. Trước đó cựu Quả bóng vàng Việt Nam đã từng cầm sa bàn tại CLB Long An, Bình Phước và Becamex TPHCM. HLV Anh Đức cũng đã sở hữu bằng HLV Pro do Liên đoàn Bóng đá châu Á cấp cũng như có giai đoạn làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Hai trận cuối mùa của Thanh Hóa sẽ có sự quyết định không nhỏ ở cuộc đua tranh hiện nay. Vòng 25 sẽ gặp Ninh Bình trên sân nhà hiện đang tranh top 3, vòng cuối sẽ vào sân Chi Lăng gặp Đà Nẵng hiện đang tranh trụ hạng.

QUỐC CƯỜNG