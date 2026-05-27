Đội nữ TPHCM giữ vững ngôi vị số 1 quốc gia

Các cô gái TPHCM đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia sau khi vượt qua Hà Nội I trong trận tranh chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vào tối 27-5 từ loạt sút luân lưu 11m.

Huỳnh Như và các đồng đội lần thứ 5 giành Cúp Quốc gia. Ảnh: HWFC

So với trận gặp nhau từ đầu mùa, cuộc so tài lần này khó khăn nhiều cho TPHCM khi đối phương vận hành thế trận chắc chắn và tổ chức phong tỏa các chân sút TPHCM khá hiệu quả. Không những thế, những đường tấn công biên của Hà Nội I khá sắc bén, dù không có Thanh Nhã nhưng Hoàng Thị Loan, Vạn Sự là những “ngòi nổ” lợi hại của Hà Nội I.

Trong khi đó TPHCM nhập cuộc với đội hình mạnh nhất và sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Nhưng những pha tấn công của đội gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Cơ hội tốt nhất phải nói đến cú sút phạt từ biên phải của Thu Xuân vào phút 22, bóng căng đánh bại thủ môn Hà Nội I nhưng tiếc là đi trúng xà ngang.

Ở bên kia sân, Hà Nội I cũng có 2 cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng. Đáng chú ý là pha gặt bóng qua thủ môn Kim Thanh ở phút 31, nhưng sau đó sút bóng đi chệch cột dọc của Vạn Sự.

Chiếc Cúp vô địch đầu mùa của CLB nữ TPHCM. Ảnh HWFC

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội tiến hành thi sút luân lưu 11m và phần thắng thuộc về TPHCM với tỷ số 3-0. Trước đó ở trận tranh hạng ba, đội chủ nhà Thái Nguyên T&T thắng Phong Phú Hà Nam 1-0 để đoạt Huy chương đồng.

Ngoài danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia, TPHCM còn nhận thêm danh hiệu cá nhân dành cho Thủ môn xuất sắc Trần Thị Kim Thanh; Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thuộc về Cao Thị Linh (Hà Nam) và Cầu thủ xuất sắc là Thái Thị Thảo (Hà Nội).

Đây là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia lần thứ 5 của cô trò HLV Kim Chi trong 8 lần giải này được tổ chức, và là lần thứ 3 đăng quang liên tiếp. Các cô gái TPHCM tiếp tục thể hiện sức mạnh ở sân chơi trong nước từ chiếc Cúp vô địch đầu mùa này.

QUỐC CƯỜNG