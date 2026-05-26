HLV Yutaka Ikeuchi thận trọng khi đánh giá về đội chủ nhà U19 Indonesia

Còn hai ngày nữa đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á, nhà cầm quân người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi hy vọng đội nhà sẽ đạt kết quả tốt tại giải lần này, như những gì mà lứa U17 và U23 Việt Nam vừa đạt được.

U19 Việt Nam tích cực chuẩn bị trước ngày sang Indonesia. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Dù chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vắng mặt vì lý do khách quan, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại. “Đúng là một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Đánh giá về chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày vừa qua tại Nhật Bản, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết đây là giai đoạn rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Thông qua sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại Nhật Bản, U19 Việt Nam đã được sắp xếp thi đấu với nhiều đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Đặc biệt, trận đấu với đội B của CLB Shimizu S-Pulse – đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ thuộc đội một – đã mang lại những trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. HLV Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập này khi U19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích trong bối cảnh các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp đạt kết quả tích cực trong thời gian gần đây, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U19 Việt Nam. Tuy nhiên, ông coi đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn. “Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này”, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ.

Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Theo ông, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U17 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao. “Chắc chắn Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải”, HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định.

LÊ ANH