Đội nữ TPHCM gặp lại Hà Nội I ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2026

Hai trận bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 vào tối 23-5 đã diễn ra rất hấp dẫn và cùng phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. Phần thắng chung cuộc thuộc về các cô gái TPHCM và Hà Nội I để cả hai sẽ tái ngộ ở trận tranh chung kết vào ngày 27-5.

TPHCM (áo đỏ) đến gần với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp Quốc gia.
Dù được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ TPHCM đã gặp nhiều khó khăn trước Phong Phú Hà Nam qua sức trẻ cùng sự thoải mái trong lối chơi. Ở vào thời điểm đang có thế trận tốt, các cầu thủ TPHCM bất ngờ bị dẫn trước vào phút 38. Tận dụng sai lầm của đối phương, Lưu Hoàng Vân thực hiện đường chuyền thuận lợi để Vũ Thị Hoa dứt điểm nhưng không thành công. Lan Anh nhanh sút bồi mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua, chỉ một phút sau, hàng thủ TPHCM tiếp tục mắc lỗi khi không kịp lùi về bọc lót. Hoàng Vân căng ngang thuận lợi để Vũ Thị Hoa dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kim Thanh, nâng tỷ số lên 2-0.

Thủ môn Kim Thanh tỏa sáng ở loạt sút luân lưu 11m.

Bị dẫn trước hai bàn, HLV Kim Chi buộc phải điều chỉnh nhân sự khi tung Huỳnh Như vào sân nhằm tăng cường sức tấn công thay vì chân sút kỳ cựu này để dành cho hiệp 2. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thu Thảo có pha cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho TPHCM.

Sang hiệp 2, TPHCM đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Phong Phú Hà Nam đã thi đấu đầy kiên cường, khiến nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Phải đến phút 81, TPHCM mới có được điều mình cần khi Hồng Nhung ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội tiến hành thi sút luân lưu 11m. Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh khi hai lần cản phá cú sút của cầu thủ Phong Phú Hà Nam để đem lại chiến thắng 3-0 cho đội nhà ở loạt sút cân não này.

Ở trận bán kết còn lại, Hà Nội I đã thắng đội chủ nhà Thái Nguyên T&T 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 ở giờ đấu chính. Trận chung kết diễn ra vào chiều 27-5 sẽ là cuộc tái đấu giữa TPHCM và Hà Nội I mà ở vòng bảng, Huỳnh Như và các đồng đội đã thắng 2-1.

LÊ ANH

