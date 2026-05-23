U17 Việt Nam và hành trình đầy hứa hẹn ở World Cup 2026

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một đội tuyển U17 sẽ hiện diện ở sân chơi lớn nhất thế giới. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Sau những trận đấu đầy cảm xúc của đội tuyển U20 Việt Nam tại giải thế giới cách đây 10 năm, giờ là lúc U17 Việt Nam cùng HLV Cristiano Roland chuẩn bị cho "giấc mơ lớn" của mình tại Qatar.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam có cơ hội thể hiện tài năng ở U17 World Cup 2026.

U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia ra 12 bảng. Đội Việt Nam rơi vào bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. Mali được đánh giá cao nhất bảng đấu, với lần thứ 8 dự U17 World Cup. Họ từng là á quân năm 2015, đứng thứ 4 năm 2017 và thứ 3 năm 2023. Bỉ cũng có lần thứ 4 dự World Cup, từng đứng thứ 3 năm 2015. New Zealand có lần thứ 12 dự vòng chung kết, với thành tích tốt nhất là vượt qua vòng bảng năm 2009, 2011 và 2015 (4 kỳ gần nhất, họ đều chia tay sớm).

So với đội tuyển Việt Nam, cả ba đội đều vượt trội về kinh nghiệm. Những đối thủ này có triết lý bóng đá khác biệt. Sự đa dạng tạo ra một bảng đấu đầy thách thức nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, nơi U17 Việt Nam có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá tinh hoa. HLV Cristiano Roland đã xây dựng được một đội tuyển U17 Việt Nam có phong cách thi đấu linh hoạt, ý thức tổ chức chiến thuật, kỷ luật thi đấu. Những cầu thủ trẻ khéo léo, tư duy vị trí tốt và sẵn sàng tìm cơ hội dứt điểm bất ngờ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp U17 Việt Nam không dễ bị "vùi dập" trước các đối thủ mạnh hơn.

Hành trình của đội tuyển U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017 có thể xem là “nguồn tư liệu” cung cấp những bài học quý giá cho thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay. Dù kết thúc với 1 trận hòa (trước U20 New Zealand) và 2 trận thua - trải nghiệm tại Hàn Quốc gần 10 năm trước, đã mở ra một tầm nhìn mới, giúp các cầu thủ "thấy rõ trình độ của mình ở đâu" và tạo động lực lớn cho công tác đào tạo trẻ trong nước. Chính lứa cầu thủ khi đó là trụ cột của đội tuyển quốc gia suốt 8 năm qua. Đó là những trải nghiệm quý về thể lực, tốc độ và áp lực tâm lý ở đấu trường thế giới.

Nay, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tương tự. HLV Cristiano Roland, người đã cùng các học trò vô địch Đông Nam Á và lọt vào tứ kết châu Á, hiểu rõ giá trị của những trận cầu lớn. Ông khẳng định mục tiêu là "đi xa nhất có thể" và muốn các cầu thủ "có sự chuẩn bị tinh thần vượt khó để người hâm mộ cảm thấy tự hào". Lợi ích lâu dài từ một kỳ World Cup không chỉ nằm ở kết quả, mà ở chỗ nó ươm mầm cho một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, giàu khát vọng hơn trong tương lai. Trước mắt, đó là bài toán thời gian trong việc “nâng cấp” thật nhanh trình độ chơi bóng của U17 Việt Nam.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định, U17 Việt Nam sở hữu những điểm mạnh: Cầu thủ khéo léo, có tư duy vị trí và khả năng đối kháng tốt. Tuy nhiên, đội bóng non trẻ vẫn bộc lộ những điểm yếu cần khắc phục ngay. Thứ nhất là thể lực, những trận thua trước U17 Hàn Quốc và U17 Australia tại giải châu Á đã để lộ điều đó. Tại U17 World Cup 2026, trước những đối thủ to khỏe như Mali và New Zealand, nếu "hụt hơi" trong hiệp 2, cơ hội sẽ rất mong manh. Kế đến là sự đa dạng trong phương án chiến thuật. Khi những vũ khí sở trường bị "bắt bài", U17 Việt Nam cần có những thay đổi linh hoạt, phương án dự phòng để giải quyết tình huống.

VFF xác định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải. VFF tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới. Ông TRẦN ANH TÚ, Phó Chủ tịch VFF

