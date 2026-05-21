HA.GL thua nữa thì nguy

Sau hai trận thua liên tiếp, trong đó có thất bại khó hiểu trước PVF đã làm cho HA.GL tiếp tục dừng ở khu vực cuối bảng. Khoảng cách 5 điểm với hai đội cuối bảng vẫn còn rất mong manh và nguy cơ rơi xuống khu vực này có thể ập đến với HA.GL bất cứ lúc nào.

Thanh Hóa có phong độ tốt trong các trận vừa qua, trong đó có trận thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 22. Ảnh: VPF

Vòng 24 LPBank V-League vào ngày 22-5, HA.GL sẽ có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Trận đấu tuy dễ nhưng lại… khó cho đội bóng phố Núi. Từ thế thuận lợi trong cuộc đua trụ hạng, HA.GL lại tự làm khó mình khi sắp đội hình “lạ” để rồi thua dễ PVF. Sau đó đến khi tung lực lượng mạnh nhất và thua tiếp Hà Tĩnh cũng ngay trên sân nhà đã làm cho họ trở lại nhóm đội đua trụ hạng.

Sau trận gặp Thanh Hóa, HA.GL sẽ về sân nhà tiếp Hà Nội FC mà ai cũng biết đội bóng phố Núi vốn là đối thủ… yêu thích của Văn Quyết và các đồng đội. Họ sẽ khép lại mùa bóng bằng chuyến làm khách trên sân Bình Dương. Với lịch thi đấu như trên, nếu lại thua trận thứ 3 liên tiếp sau vòng 24 thì tình hình sẽ rất khó cho HA.GL.

Xét về thực lực thì hai đội khá cân sức. HA.GL có đội hình đồng đều, nhưng thua Thanh Hóa ở tinh thần thi đấu. Chính lối chơi “rực lửa” của đội bóng xứ Thanh đã giúp họ có được những trận thắng ấn tượng vừa qua và gần như đặt 1 chân trụ hạng. Lúc này, Thanh Hóa chỉ còn chuẩn bị những khâu khác nhằm hoàn thiện mọi thứ để tham dự V-League mùa tới.

HA.GL bất ngờ sa sút sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà vừa qua. Ảnh: MINH TRẦN

Chính tâm lý thoải mái của Thanh Hóa càng làm cho HA.GL thêm lo ngại ở chuyến làm khách lần này khi “chìa khóa” sẽ nằm ở chính cách… tiếp khách của đội bóng xứ Thanh. Nếu Thanh Hóa đá đúng sức, nhập cuộc với tinh thần như những trận vừa qua thì cơ hội gây bất ngờ cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi là không cao.

Trận này đội khách có đầy đủ lực lượng, trong khi Thanh Hóa vắng Bá Tiến và Ngọc Hòa do thẻ phạt.

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG